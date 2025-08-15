Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom anunţă referendum pentru o nouă hartă electorală

Planul de redistribuire a districtelor congresionale are scopul de a aduce cinci locuri suplimentare Partidului Democrat, măsură menită să contrabalanseze un efort asemănător făcut de Partidul Republican în Texas.

Decizia marchează prima intrare oficială a unui stat controlat de democraţi în confruntarea privind redesenarea hărţilor electorale.

Gavin Newsom, un potenţial candidat la alegerile prezidenţiale din 2028 a declarat: „Nu putem sta deoparte şi privi cum această democraţie dispare district cu district în toată ţara. Donald Trump, ai provocat ursul şi noi vom riposta. Trebuie să ne ridicăm, nu doar California. Şi alte state democrate trebuie să se ridice”.

Iniţiativa a fost criticată de reprezentanţi ai opoziţiei. Purtătorul de cuvânt al Comitetului Naţional Republican al Congresului, Christian Martinez l-a acuzat pe guvernatorul Californiei de tendinţe antidemocratice. „Ultima acţiune a lui Gavin Newsom nu are nicio legătură cu californienii, ci cu consolidarea puterii democraţilor radicali. Newsom a spus clar că va distruge Constituţia Californiei şi va călca în picioare democraţia”, a susţinut Martinez.