Traian Băsescu despre rezultatul USR la alegerile parțiale: A decontat convingerea miniștrilor USR că ei nu au responsabilitate

Despre susținerea lui Cătălin Drulă de către președintele Nicușor Dan, fostul președintele a spus: „Eu nu pot să-l acuz de președinte, că a greșit, pentru că și eu am susținut candidatul de după mine, când am plecat de la primărie la Cotroceni. Nu pot fi demagog să spun că a greșit domnul președinte”, adăugând: „nu cred că a influențat rezultatul obținut de domnul Drulă. Nu susținerea președintelui l-a făcut să obțină 12%”.

Traian Băsescu a susținut că rezultatul slab al lui Drulă a fost efectul acțiunilor miniștrilor USR: „Probabil uităm că avem un Praid, uităm că avem în Prahova 100.000 de cetățeni care n-au apă. A decontat în primul rând convingerea miniștrilor USR că ei nu au vină și responsabilitate. Cum la un dezastru cum este Praidul și Prahova, ministrul să vină să spună senin, nu e răspunderea mea, ai răspundere politică. În momentul în care te-ai dus la Ministerul Mediului, te-ai asumat răspunderea politică pentru acest minister. Și pentru bune și pentru rele. Deci cred că marea problemă este lașitatea și asumarea. Eu sunt ministru dar sunt fără nicio răspundere”.

„Domnul Drula a fost executat pentru ceea ce USR-ul a făcut la guvernare adăugându-l și pe fostul ministru al apărării”, a spus fostul președinte, luni, la Digi24.