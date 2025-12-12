Trump critică republicanii din Indiana după respingerea planului de redistribuire

Președintele SUA Donald Trump i-a criticat dur pe republicanii din Senatul statului Indiana, după ce majoritatea acestora au votat împotriva unui plan de redistribuire susținut de Partidul Republican, gândit să creeze două noi circumscripții pentru Camera Reprezentanților ale SUA, favorabile republicanilor, înaintea alegerilor din 2026, conform Newsweek.

Trump îl vizează pe liderul Senatului și amenință cu provocări în alegerile primare

Trump l-a nominalizat pe președintele Senatului, Rodric Bray, acuzându-l că a blocat propunerea și avertizând că va sprijini un contracandidat la viitoarele alegeri primare.

El a susținut că Indiana i-a oferit „victorii zdrobitoare” și că noul plan ar fi putut asigura încă două locuri pentru Partidul Republican.

Trump a afirmat că respingerea proiectului nu are „nicio justificare”, acuzându-i pe republicanii care s-au opus că acționează în linie cu democrații.

Ruptură internă în GOP după eșecul planului de redistribuire în Senatul din Indiana

Propunerea a eșuat în ciuda presiunilor intense, inclusiv a contactelor directe ale lui Trump cu legislatorii și a amenințărilor publice lansate pe rețelele sociale.

Senatul din Indiana a respins harta prin voturile a 21 de republicani și ale tuturor celor 10 democrați, contrazicând decizia Camerei Reprezentanților din Indiana, care aprobase anterior proiectul.

Planul ar fi împărțit orașul Indianapolis în patru districte favorabile republicanilor, consolidând poziția partidului în alegerile din 2026 și influențând majoritatea redusă a GOP din Camera Reprezentanților.

Trump intensifică presiunea și îi acuză pe opozanți că subminează controlul republican

Trump a afirmat că Indiana avea ocazia să influențeze majoritatea republicană la nivel național în Cameră.

El i-a acuzat pe Bray și pe aliații săi că se „asociază cu democrații radicali” și i-a etichetat pe republicanii opozanți drept „fraieri ai partidului”.

Trump a avertizat că orice republican care votează împotriva redistribuirii se va confrunta cu o „primară MAGA”, promițând să își folosească influența politică pentru a-i elimina pe cei care, în opinia lui, afectează obiectivele partidului.