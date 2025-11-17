Prima pagină » Economic » Ilie Bolojan anunță un buget mai mic pentru Programul Anghel Saligny anul viitor

Ilie Bolojan anunță un buget mai mic pentru Programul Anghel Saligny anul viitor

Ilie Bolojan anunță că bugetul pentru Programul Anghel Saligny va fi mai mic anul viitor. El propune ca primăriile să asigure 20% din finanțarea proiectelor.
Ilie Bolojan anunță un buget mai mic pentru Programul Anghel Saligny anul viitor
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Nițu Maria
17 nov. 2025, 14:32, Economic

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni că suma destinată Programului Anghel Saligny în 2026 va fi mai redusă decât cea din 2025.

Ilie Bolojan le cere primarilor să asigure o cofinanțare de 20% pentru proiectele pe care le depun în acest program.

Premierul țării a explicat că România trebuie să folosească anul următor toate cele 10 miliarde de euro rămase în PNRR, iar limita pentru investiții, care nu ar trebui să depășească 7% din PIB, este deja acoperită de acest program.

Mai mult decât atât, Bolojan a precizat că, în acest context, resursele rămase pentru alte direcții de finanțare, precum Anghel Saligny, CNI sau programele ministerelor, „vor fi foarte mici”.

Bolojan a declarat luni „că suma pentru Programul Anghel Saligny pentru anul viitor va fi mai mică decât cea de anul acesta. Propunerea e ca anul viitor să venim cu o regulă tranzitorie, doar pentru 2026, ca dacă vrei bani din Programul Anghel Saligny să vii cu o cofinanțare de 20%”.

Premierul a mai spus că această măsură poate păstra proiectele locale în desfășurare și poate opri blocajele, chiar dacă bugetul este mai mic.