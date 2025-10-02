China accelerează decuplarea tehnologică de Occident. Furnizorii europeni Nokia și Ericsson pierd teren, în timp ce Huawei își menține poziția în Europa

Companiile chineze care cumpără echipamente IT, de la operatori de rețele mobile la companii de utilități și alte industrii, au început să analizeze și să monitorizeze mult mai strict ofertele din străinătate, afirmă surse citate de Financial Times.

Acest proces impune ca contractele companiilor Ericsson și Nokia, din Suedia și Finlanda, să fie supuse unor verificări de securitate națională de tip „cutie neagră” realizate de Administrația Spațiului Cibernetic din China (CAC), fără ca firmele să fie informate despre modul în care echipamentele lor sunt evaluate.

China înăsprește controalele asupra ofertelor străine

Revizuirile efectuate de acest organism puternic pot dura trei luni sau chiar mai mult. Chiar și atunci când grupurile europene obțin în final aprobarea, controalele îndelungate și incerte le lasă adesea în dezavantaj față de rivalii chinezi, care nu sunt supuși unor asemenea proceduri, au explicat sursele FT.

„Dacă China procedează astfel din motive de securitate națională, întrebarea este de ce Europa nu răspunde aplicând același standard”, a spus una dintre persoanele citate, care a dorit să rămână anonimă.

Eforturile Beijingului de a limita furnizorii europeni urmează unei mișcări similare din Europa, unde unele guverne au avertizat împotriva colaborării cu giganții chinezi Huawei și ZTE. Totuși, aceste apeluri au avut un impact limitat asupra cotei de piață a companiilor chineze pe continent.

Revizuirile de securitate națională ale Chinei vin pe fondul campaniei lui Xi Jinping de a înlocui tehnologiile străine. Luna trecută, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un, Xi declara că „China nu se teme de putere sau constrângere” și că „stă ferm pe propriile picioare, prin autosuficiență”.

Intensificarea eforturilor Beijingului de a elimina echipamentele europene a urmat actualizării legii securității cibernetice din 2022, care obligă operatorii de „infrastructuri critice de informații” să supună spre analiză orice achiziție cu potențial risc de securitate.

Restricțiile tot mai stricte au prăbușit cota de piață combinată a Ericsson și Nokia în rețelele mobile chineze la aproximativ 4% anul trecut, de la 12% în 2020, scrie Financial Times. Ambele companii au raportat scăderi ale veniturilor din China.

Camera de Comerț a UE în China a declarat recent că cerințele din IT și telecom reprezintă o „amenințare existențială” pentru grupurile tehnologice europene.

Europa rămâne dependentă de Huawei și ZTE

Și factorii de decizie europeni au exprimat îngrijorări privind furnizorii chinezi de telecomunicații, avertizând asupra riscurilor de spionaj și acces „pe ușa din spate”.

La circa cinci ani după ce Comisia Europeană a cerut statelor membre să interzică furnizorii cu grad ridicat de risc precum Huawei și ZTE, doar 10 din cele 27 de state UE introduseseră restricții până în iunie 2025, potrivit firmei de analiză Cullen International.

Datele Dell’Oro Group arată că Huawei și ZTE dețin în continuare 30–35% din piața europeană a infrastructurii mobile, în scădere cu doar 5–10 puncte procentuale față de 2020.

În Germania, 59% din echipamentele 5G instalate provin de la companii chineze, potrivit lui John Strand de la Strand Consult, deși țara intenționează să elimine treptat furnizorii chinezi cu risc ridicat până în 2029.

„Întregul echipament de rețea mobilă din Berlin este chinezesc”, a spus Strand. „Germania are mari industrii, precum cea chimică și auto, care nu vor ca relațiile cu China să fie afectate”.