Descoperire revoluționară. Celule senescente și CD4-Eomes pot încetini procesul de îmbătrânire

Oamenii de știință au descoperit că anumite celule ale sistemului imunitar, numite CD4-Eomes, pot identifica și distruge celulele senescente, cunoscute și ca celule „zombie”, responsabile pentru inflamarea țesuturilor și deteriorarea treptată a organismului, scrie Science Alert.

Descoperirea – cum neutralizează celule senescente și CD4-Eomes procesul inflamator

Cercetătorii au observat că, odată cu acumularea celulelor senescente, sistemul imunitar transformă anumite celule T CD4 în celule specializate CD4-Eomes, cu rol de „asasini” ai celulelor îmbătrânite. Studiul, realizat pe modele de șoareci, arată că această transformare este declanșată direct de prezența țesuturilor senescente, un mecanism natural prin care organismul încearcă să limiteze inflamația și deteriorarea.

Mai mult, atunci când cercetătorii au eliminat genetic posibilitatea șoarecilor de a produce celule CD4-Eomes, nivelul celulelor senescente a crescut semnificativ. Acest rezultat constituie o dovadă directă că celule senescente și CD4-Eomes sunt implicate în menținerea echilibrului celular și în protejarea organismului împotriva îmbătrânirii accelerate.

Impactul descoperirii

Echipa a observat efecte benefice și într-un model de ciroză hepatică, unde prezența celulelor CD4-Eomes a redus nivelul de cicatrizare și acumularea de celule senescente. Aceste constatări contrazic teoriile conform cărora întinerirea necesită o resetare completă a sistemului imunitar.

Profesorul Alon Monsonego subliniază că nu este nevoie de o imunitate „supraturată”, ci de una adaptată optim fiecărei etape a vieții. Următorii pași includ studii pe oameni și determinarea modului în care genetica individuală influențează activitatea acestor celule specializate.