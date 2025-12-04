Daniel Băluţă a semnat contractul extinderii Magistralei M4, dintre Gara de Nord și Gara Progresul

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a organizat o conferință de presă în stația de metrou Tudor Arghezi, „prima stație de metrou construită vreodată de o autoritate locală din România”.

„Aici am demonstrat că atunci când ai voință, viziune și disciplină, proiectele mari nu sunt un vis, ci se întâmplă. Și tot de aici pornim azi către un proiect de zeci de ori mai mare. Un proiect care schimbă viitorul mobilității în București. (…) Pentru că doar extinderea magistrală M4 va aduce, în 2040, un număr de 58,6 milioane de călători suplimentari pe an. Este poate cel mai clar semn că intrăm într-o etapă nouă pentru Capitală”, a spus Băluță.

Potrivit primarului, se investesc 3,5 miliarde de euro, respectiv peste 17 miliarde de lei, fonduri europene nerambursabile, atrase de Sectorul 4, „pentru a uni Nordul și Sudul orașului printr-o magistrală modernă, continuă și predictibilă”.

„Construim 14 stații noi, de la Gara de Nord la Gara Progresul, iar acest culoar devine cea mai importantă axă de mobilitate a capitalei. Este investiția care mută presiunea de pe bulevardele centrale și rădă orașul oamenilor”, a mai spus Băluță.