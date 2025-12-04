Prima pagină » Diverse » Daniel Băluţă a semnat contractul extinderii Magistralei M4, dintre Gara de Nord și Gara Progresul

Daniel Băluţă a semnat contractul extinderii Magistralei M4, dintre Gara de Nord și Gara Progresul

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat, joi, contractul extinderii Magistralei M4, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul. Investiția de 3,5 milioane de euro reprezintă fonduri europene atrase.
Daniel Băluţă a semnat contractul extinderii Magistralei M4, dintre Gara de Nord și Gara Progresul
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
04 dec. 2025, 10:53, Diverse

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a organizat o conferință de presă în stația de metrou Tudor Arghezi, „prima stație de metrou construită vreodată de o autoritate locală din România”.

„Aici am demonstrat că atunci când ai voință, viziune și disciplină, proiectele mari nu sunt un vis, ci se întâmplă. Și tot de aici pornim azi către un proiect de zeci de ori mai mare. Un proiect care schimbă viitorul mobilității în București. (…) Pentru că doar extinderea magistrală M4 va aduce, în 2040, un număr de 58,6 milioane de călători suplimentari pe an. Este poate cel mai clar semn că intrăm într-o etapă nouă pentru Capitală”, a spus Băluță.

Potrivit primarului, se investesc 3,5 miliarde de euro, respectiv peste 17 miliarde de lei, fonduri europene nerambursabile, atrase de Sectorul 4, „pentru a uni Nordul și Sudul orașului printr-o magistrală modernă, continuă și predictibilă”.

„Construim 14 stații noi, de la Gara de Nord la Gara Progresul, iar acest culoar devine cea mai importantă axă de mobilitate a capitalei. Este investiția care mută presiunea de pe bulevardele centrale și rădă orașul oamenilor”, a mai spus Băluță.

 

În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro, concepută să devină cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie de pe continent care va transforma țara într-un nou epicentru global al divertismentului
G4media
Zodiile care primesc vești neașteptate înainte de finalul anului. Surprize de proporții pentru anumiți nativi
Gandul
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
Libertatea
Greșeala pe care o fac milioane de români iarna! Termostatul montat greșit îți poate dubla factura la căldură
CSID
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor