Știrile zilei
Economic
Politic
Știri externe
Social
Life-Inedit
Cultură-Media
Sport
Știrile zilei
Știri externe
Social
Politic
Economic
Video
Sport
Life-Inedit
Cultură-Media
Horoscop
Meteo
Ştiinţă-Sănătate
Pastila financiară
Tehnologie
Comunicate
Echipa editorială
Politica pentru Cookies
Termeni și condiții
Politica de confidențialitate
Contact
Prima pagină
»
Diverse
»
v
v
c
Sursa: Pixabay
01 dec. 2025, 10:36,
Diverse
diverse
SHARE:
WhatsApp icon
c
Citește și
• Gazul rusesc dispare până în 2027: România, inclusă între ţările afectate de planul UE
• Fost director Microsoft, impresionat de cât de mult s-a schimbat România în ultimii 10 ani: „Există un potențial uriaș aici”
• Oana Țoiu afirmă că NATO trebuie să-și întărească prezența pe flancul estic, în pofida presiunilor Rusiei
• Prima reacție a presei maghiare după victoria cât o finală în fața României
• România 29 – 34 Ungaria. România pierde finala pentru sferturi și are șanse mici la calificarea mai departe
• Beretta vrea sa aducă transfer de tehnologie în România. Ce arată negocierile
romania
Daniel Băluţă a semnat contractul extinderii Magistralei M4, dintre Gara de Nord și Gara Progresul
Putin spune că, dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită
În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro, concepută să devină cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie de pe continent care va transforma țara într-un nou epicentru global al divertismentului
G4media
Zodiile care primesc vești neașteptate înainte de finalul anului. Surprize de proporții pentru anumiți nativi
Gandul
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
Libertatea
Greșeala pe care o fac milioane de români iarna! Termostatul montat greșit îți poate dubla factura la căldură
CSID
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor
×
Caută