Mahmureala: ce face alcoolul cu corpul tău și cum poți reduce starea de rău

Mahmureala poate fi îngrozitoare. Durerea de cap intensă, combinată cu valuri de greață, este suficientă pentru a te face să te gândești să renunți la băutură. Dar corpul și creierul tău lucrează peste program pentru a te ajuta să-ți revii după consumul de alcool.

Cauza mahmurelii nu este alcoolul în sine. Produsele secundare ale metabolizării alcoolului provoacă simptomele, explică Kate Denniston, medic naturopat din Los Angeles. Pe măsură ce corpul descompune alcoolul, creează o toxină numită acetaldehidă, care este și cancerigenă.

Corpul lucrează din greu pentru a elimina această toxină. Procesul duce la simptome destul de dureroase. Rinichii și ficatul sunt nevoiți să depună eforturi considerabile pentru a procesa și elimina acetaldehida.

Rinichii lucrează intens, apare deshidratarea

În încercarea de a elimina acetaldehida, rinichii încep să lucreze intens. Acest lucru duce la creșterea frecvenței urinării, ceea ce provoacă rapid deshidratare și sete extremă. Pot apărea dureri de cap și amețeli.

„Mahmureala este, în esență, semn al deshidratării și rezultatul efortului organismului de a se elibera de o toxină – un proces care solicită ficatul și rinichii”, a spus Ralph E. Holsworth, medic osteopat.

Stomacul este iritat, apare greața

Alcoolul irită mucoasa stomacului și încetinește golirea stomacului. Acest lucru provoacă greață, vărsături și crampe stomacale, explică Lantie Jorandby, director medical la Lakeview Health din Florida. De aceea mergi des la toaletă după ce ai băut.

Mucoasa stomacului suferă agresiuni directe din partea alcoolului. Procesul de golire lentă a stomacului amplifică simptomele neplăcute.

Anxietatea crește după consum

Studiile arată că alcoolul poate duce la creșterea anxietății la unele persoane. Un studiu din 2012 a constatat că 7,4% dintre cei cu mahmureală au anxietate ca simptom. Potrivit altor cercetări, consumul excesiv scade starea de spirit, deranjează somnul și crește anxietatea.

Un studiu din 2015 a constatat că mulți consumatori pot simți emoții precum rușine, vinovăție și jenă după o perioadă de consum. Alcoolul afectează și starea emoțională, nu doar cea fizică.

Inflamația se instalează în organism

Alcoolul declanșează inflamații în organism, care duc la simptome precum durerile de cap. Antiinflamatoarele pot oferi ajutor, dar trebuie să fiți atenți. Evitați acetaminofenul (Tylenol), care este toxic pentru ficat la anumite doze și devine periculos combinat cu alcoolul.

Cu vârsta, mahmureala se agravează

Pe măsură ce îmbătrânim, organismul este mai puțin pregătit să facă față exceselor de alcool. Mahmureala devine mai grea începând cu vârsta de 20 de ani. Motivul are legătură cu viteza cu care corpul procesează alcoolul.

„De fiecare dată când bem, epuizăm resursele vitale care ajută la descompunerea alcoolului”, a spus Christopher Roselle de la Universitatea din Pennsylvania. Pe măsură ce îmbătrânim, avem din ce în ce mai puțină „muniție” – antioxidanți, enzime și aminoacizi necesari pentru metabolizarea alcoolului.

Cum ameliorezi mahmureala

Fiți atenți la cantitatea de alcool consumată. Consumul social se poate transforma în consum excesiv mai repede decât își dau seama oamenii. Evitați băuturile de culoare închisă precum whisky-ul și vinurile roșii. Băuturile mai ușoare conțin mai puțini compuși care agravează simptomele.

Beți apă între băuturi pentru a rămâne hidratat și a dilua nivelul de alcool din sânge. Consumați o masă echilibrată cu proteine, grăsimi și carbohidrați înainte de a bea. Încercați alimente bogate în flavonoide precum fructele de pădure și citricele.

O cantitate mică de cofeină vă va ajuta să fiți mai alert, dar nu exagerați. Cofeina poate deshidrata. Nu consumați mai mult alcool pentru a scăpa de mahmureală – va deveni un cerc vicios și ar putea duce la dependență.