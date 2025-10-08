SUA limitează sprijinul pentru vaccinurile COVID-19 și separă dozele combinate împotriva rujeolei

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite a anunțat o răsturnare netă de direcție în politicile sale de vaccinare.

Potrivit Reuters, agenția și-a retras luni sprijinul general pentru vaccinurile împotriva COVID-19, recomandând ca administrarea acestora să se facă doar prin decizie comună între pacient și medic, în acord cu noile orientări emise de secretarul pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr.

CDC a precizat că vaccinurile vor rămâne accesibile prin sistemul de asigurări medicale, însă nu vor mai fi promovate ca recomandare universală.

Noi reguli privind vaccinarea copiilor sub 4 ani

Instituția federală a aprobat și separarea vaccinului combinat împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei și varicelei (MMRV), astfel încât copiii sub 4 ani vor primi două doze distincte: una pentru rujeolă-oreion-rubeolă (MMR) și alta pentru varicelă. Autoritățile americane consideră că administrarea separată oferă un control mai bun asupra efectelor imunizării.

Hotărârea a urmat unei perioade tensionate în cadrul agenției, în care fosta directoare Susan Monarez a fost demisă după ce a refuzat să aprobe noile politici propuse de Robert F. Kennedy Jr. „Mi s-a cerut să semnez recomandările fără să analizez dovezile științifice”, a susținut Monarez că este motivul pentru care a fost îndepărtată.

Actualul director interimar, Jim O’Neill, a semnat recomandările formulate de noul consiliu consultativ pentru vaccinuri, alcătuit din membrii selectați de Kennedy. Mulți dintre aceștia împărtășesc scepticismul său față de vaccinuri, o orientare care a fost întâmpinată cu rezerve de către experții medicali.

Scade încrederea în vaccinare, avertizează medicii

Kennedy a început o restructurare amplă a politicilor de imunizare, desființând consiliul național de experți externi și reconfigurându-l cu propriii consilieri. Schimbările au fost discutate în cadrul unei reuniuni de două zile, în septembrie, care a scos la iveală diviziuni profunde în interiorul CDC.

Mai mulți specialiști avertizează că noile decizii ar putea reduce încrederea publică în vaccinare. Deși recomandările nu limitează accesul, „prezentările din cadrul reuniunii comisiei consultative din septembrie, care puneau la îndoială siguranța vaccinurilor, pot scădea ratele de imunizare”, au spus participanții.

Pediatrii americani recomandă vaccinarea copiilor

Opunându-se noii direcții, Academia Americană de Pediatrie continuă să recomande vaccinarea tuturor copiilor mici împotriva COVID-19. În același timp, Administrația americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat, în august, versiuni actualizate ale vaccinurilor COVID-19 pentru persoanele peste 65 de ani și pentru tinerii cu afecțiuni medicale cronice.