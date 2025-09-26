Zboruri TAROM anulate din cauza grevei controlorilor de trafic aerian din Grecia

Ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian din Grecia, Compania TAROM anunță că anulează zborurile: RO 273 București – Atena (01 octombrie 2025), RO 274 Atena – București (01 octombrie 2025).
Pentru a reduce impactul asupra planurilor de călătorie, TAROM transmite că va proteja pasagerii pe zborurile din 2 octombrie, astfel:
RO 273 București – Atena, decolare la ora locală 16:15
RO 274 Atena – București, decolare la ora locală 18:45
Pentru informații suplimentare pasagerii pot contacta Call Center TAROM:
(004) 021 9978
(004) 0800 500 131 (TelVerde)
(004) 0371 529 000