Zboruri TAROM anulate din cauza grevei controlorilor de trafic aerian din Grecia

Zboruri TAROM anulate din cauza grevei controlorilor de trafic aerian din Grecia

O grevă a controlorilor de trafic aerian din Grecia afectează cursele TAROM de la București către Atena și invers. Zborurile companiei de miercuri, între cele două destinații, vor fi anulate și reprogramate în ziua următoare.
Zboruri TAROM anulate din cauza grevei controlorilor de trafic aerian din Grecia
Laurențiu Marinov
26 sept. 2025, 17:50, Social

Ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian din Grecia, Compania TAROM anunță că anulează zborurile: RO 273 București – Atena (01 octombrie 2025), RO 274 Atena – București (01 octombrie 2025).

Pentru a reduce impactul asupra planurilor de călătorie, TAROM transmite că va proteja pasagerii pe zborurile din 2 octombrie, astfel:

RO 273 București – Atena, decolare la ora locală 16:15

RO 274 Atena – București, decolare la ora locală 18:45

Pentru informații suplimentare pasagerii pot contacta Call Center TAROM:

(004) 021 9978

(004) 0800 500 131 (TelVerde)

(004) 0371 529 000