Cei care ne îngrijesc, în suferință: 1 din 3 cadre medicale din Europa luptă cu depresia

„Unul din trei medici sau asistenţi medicali declară că are simptome de depresie sau anxietate”, a declarat directorul OMS pentru Europa, Hans Kluge, citat într-un comunicat.

Această rată este de cinci ori mai mare decât cea măsurată în rândul populaţiei europene, indică organizaţia ONU.

„Mai mult de unul din zece s-a gândit să-şi pună capăt zilelor sau să se rănească; este o povară inacceptabilă pentru cei care au grijă de noi”, a insistat Kluge.

Asistenţii medicali şi femeile medic sunt mai predispuşi la depresie şi anxietate, în timp ce bărbaţii medici au o tendinţă mai mare de a dezvolta dependenţă de alcool, precizează raportul.

Personalul medical din Letonia şi Polonia raportează cele mai ridicate rate de depresie, aproape jumătate dintre respondenţi atingând pragul unui tulburare depresivă. În schimb, prevalenţa este cea mai scăzută în Danemarca şi Islanda (aproximativ 15 %), scrie Le Figaro.

Sondajul, care se bazează pe 90 000 de răspunsuri ale profesioniştilor din domeniul sănătăţii colectate în cele 27 de ţări ale Uniunii Europene (UE), în Islanda şi Norvegia, relevă, de asemenea, că o treime dintre medici şi asistenţi medicali au fost victime ale intimidărilor sau ameninţărilor violente la locul de muncă. Cele mai multe acte de violenţă au fost semnalate în Cipru, Grecia şi Spania. În plus, 10 % au fost victime ale violenţei fizice şi/sau hărţuirii sexuale în cursul ultimului an.

În toate ţările, un medic din patru lucrează peste 50 de ore pe săptămână. 32 % dintre medici şi un sfert dintre asistenţii medicali au contracte de muncă temporare, ceea ce le sporeşte anxietatea cu privire la siguranţa locului de muncă.

Pentru Kluge, „criza de sănătate mintală în rândul personalului medical este o criză de securitate sanitară care ameninţă integritatea sistemelor noastre de sănătate”.