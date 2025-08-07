Japonia nu se joacă cu apărarea. Avioane de luptă de ultimă generație, desfășurate în sudul țării

Primele trei avioane F-35B cu decolare scurtă și aterizare verticală au ajuns joi la baza aeriană Nyutabaru, în sudul Japoniei, într-un nou pas al guvernului de la Tokyo pentru întărirea capabilităților militare pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune.

Conform AP, Japonia a desfășurat joi, 7 august, primele sale avioane de luptă F-35B, într-un demers strategic menit să consolideze apărarea în sudul țării.

Capabile de decolare pe distanțe scurte

Cele trei aeronave de ultimă generație au aterizat la baza aeriană Nyutabaru, din prefectura Miyazaki, urmând ca un al patrulea avion să ajungă ulterior, potrivit Forțelor Aeriene de Autoapărare (ASDF).

Avioanele F-35B, capabile de decolare pe distanțe scurte și de aterizare verticală, vor opera de pe cele două portelicoptere transformate în portavioane, Izumo și Kaga, adaptate special pentru a susține aceste aeronave stealth produse de Lockheed Martin.

Ministerul Apărării de la Tokyo a anunțat că încă patru aparate F -35B vor fi livrate la Nyutabaru până la sfârșitul lunii martie 2026.

Este în construcție o nouă bază aeriană

În total, Japonia intenționează să dispună de 42 de avioane F-35B și 105 de F-35A cu decolare convențională, devenind astfel cel mai mare utilizator de F- 35 din afara Statelor Unite.

Pe fondul extinderii influenței Chinei în regiune, Japonia accelerează dezvoltarea capacităților de apărare pe insulele din sud-vestul arhipelagului.

În paralel, este în construcție o nouă bază aeriană pe insula Mageshima, la 160 km sud de Nyutabaru, care va permite exerciții de zbor cu F-35B.

Totuși, din cauza întârzierilor lucrărilor, aceste antrenamente vor avea loc la Nyutabaru până în jurul anului 2030, fapt care a provocat proteste din partea localnicilor preocupați de zgomotul produs de aeronave.