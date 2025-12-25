Prima pagină » Știri externe » Zelenski propune demilitarizarea Donbass-ului în schimbul retragerii ruse. Trei morți în explozia din Moscova

Președintele ucrainean se declară dispus să retragă trupele din estul Donețk-ului pentru crearea unei zone demilitarizate. Serviciile secrete ucrainene revendică atacul din capitala rusă care a ucis doi polițiști.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval. Sursa foto: Hepta/DPA
Andreea Tobias
25 dec. 2025, 07:45, Știri externe

Volodimir Zelenski se arată deschis față de posibilitatea creării unei zone demilitarizate în estul Ucrainei, ca parte a unui potențial acord de pace cu Rusia.

Oferta condiționată a președintelui ucrainean

Potrivit Financial Times și New York Times, liderul de la Kiev este gata să își retragă trupele din zonele din estul regiunii Donețk aflate sub controlul Ucrainei. Aceste teritorii ar urma să fie transformate într-o zonă demilitarizată.

Propunerea lui Zelenski este însă condiționată. El cere ca trupele ruse să se retragă dintr-o zonă de aceeași dimensiune din Donețk.

Ucraina revendică atacul din Moscova

Serviciile secrete ucrainene se află în spatele exploziei unei mașini în Moscova care a ucis trei persoane, inclusiv doi polițiști. Informația a fost raportată de Associated Press, care citează un oficial al serviciilor secrete militare din Kiev, cunoscut sub numele de GUR.

Oficialul ucrainean a declarat că atacul a fost efectuat ca parte a unei operațiuni a agenției.

Detaliile exploziei din capitala rusă

Polițiștii au murit în explozie în timp ce opreau un suspect în sudul Moscovei. Suspectul a decedat împreună cu cei doi agenți.

Atacul a avut loc la câteva zile după ce o mașină-capcană a ucis un general de rang înalt nu departe de același loc.

Atac cu drone în Sumî

Separat, Rusia a atacat cu drone în orașul ucrainean Sumî. Atacul s-a soldat cu doi răniți, potrivit autorităților locale.

