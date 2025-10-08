Ministrul turc de Externe spune că se fac progrese semnificative în negocierile pentru încetarea războiului din Gaza

„Dacă se ajunge la un acord astăzi, încetarea focului va fi declarată imediat”, a spus Fidan, citat de Agenția de presă germană dpa.

Diplomatul turc a precizat că detaliile tehnice ale unui plan în 20 de puncte, propus de președintele SUA, Donald Trump, sunt în prezent analizate de delegațiile participante.

„Dacă opiniile pozitive sunt confirmate astăzi, vor fi făcuți pașii necesari pentru prima parte a acordului”, a mai spus Fidan.

Printre principalele puncte de divergență se numără cerința ca Hamas să predea armele, calendarul retragerii trupelor israeliene din Gaza și formarea unui organism internațional care să administreze teritoriul după retragerea grupării islamiste.

Totuși, Fidan a subliniat că ambele părți „au arătat o voință clară pentru eliberarea prizonierilor și a ostaticilor”.

Planul de pace prevede eliberarea ostaticilor rămași în Gaza – estimați la circa 20 – în schimbul eliberării unor prizonieri palestinieni.

Turcia participă la aceste negocieri indirecte alături de Statele Unite ale Americii, Qatar și Egipt, care mediază discuțiile între Israel și Hamas.