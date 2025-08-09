Eurofighter sau F-35: O comparație între aeronavele europene și cele americane / Câte deține România și cât costă un avion de luptă

F-35 este o aeronavă de a cincea generație, iar Eurofighter este o aeronavă de a patra generație. Prin urmare, abordările lor în lupta aeriană sunt destul de diferite. În timp ce prima oferă tehnologie avansată și stealth, cea de-a doua se mândrește cu manevrabilitate.

Avionul de fabricație americană este mai sofisticat și mai avansat decât cel european. Ceea ce ridică problema care dintre cele două avioane de luptă satisface cel mai bine nevoile strategice ale Forțelor Aeriene din Europa.

F-35 Lightning II

Lungime: 15,7 m

Anvergură: 10,7 m

Viteză maximă: Mach 1,6

Autonomie: 1.931 km

Plafon de serviciu: peste 15.240 m

Tracțiunea motorului: 191 kN

Eurofighter Typhoon

Lungime: 15,96 m

Anvergură: 10,95 m

Viteză maximă: Mach 2.0

Autonomie: 2.900 km

Plafon de serviciu: peste 15.240 m

Tracțiunea motorului: 90 kN

F-35 este descendentul lui X-35

Acest avion de vânătoare de a cincea generație este fabricat de Lockheed Martin. F-35 este descendentul lui X-35, pe care compania americană l-a introdus în programul Joint Strike Fighter (JSF), la care au participat inițial douăzeci de țări.

F-35 este un avion de vânătoare supersonic de greutate medie, monomotor, multirol și cu rază lungă de acțiune. Fiind o aeronavă de a cincea generație, oferă capacități stealth, senzori avansați, fuziune de informații și conectivitate la rețea. Acest avion de vânătoare este hiperconectat.

Rețeaua sa securizată îi permite să efectueze atacuri cinetice și non-cinetice, asumându-și riscuri mult mai mici decât alte avioane de vânătoare. Nu este la fel de agil și manevrabil ca Typhoon , dar compensează prin capacitățile sale stealth și tehnologia avansată, scrie 20minutos.

Aproape invizibil

De asemenea, F-35 este o aeronavă aproape invizibilă radarului: forma sa deviază energia radar . Suprafața sa contribuie și ea la acest lucru, permițând energiei radar să circule prin ea. Pentru o discretizare sporită, sondele și elementele convenționale ale avionului de vânătoare sunt adăpostite în interior.

O variantă a F-35, modelul B, poate decola vertical și ateriza fără pistă. Acest lucru îl face un înlocuitor clar pentru celebrul Harrier (pe care Spania îl va scoate din uz în 2030).

Urmărirea invizibilității de către F-35 îi limitează capacitățile de armament, deoarece nimic nu poate fi „extern”. Acesta transportă patru rachete aer-aer sau două rachete aer-aer și două rachete aer-sol. Acestea pot fi rachete de croazieră aer-sol AGM-154 JSOW sau AGM-158 JASSM, rachete antinavă Joint Stike Missile sau rachete antitanc Brimstone; rachete aer-aer cu rază scurtă de acțiune, cum ar fi AIM-9X Sidewinder sau AIM-132 ASRAAM; sau racheta aer-aer BVR AIM-120 AMRAAM.

Câte avioane F-35 deține România

În total, 16 forțe aeriene folosesc F-35, potrivit Defensa.com, iar 10 țări îl operează pe teritoriul lor:

SUA: Forțele Aeriene cu 1.763 de avioane F-35A, Corpul Pușcașilor Marini cu 280 de avioane F-35B și 140 de avioane F-35C și Marina cu 273 de avioane F-35C.

Regatul Unit: 138 de avioane F-35B între Forțele Aeriene Regale și Marina Regală.

Italia: 60 F-35A și 30 F-35B.

Olanda: 57 F-35A.

Canada: 88 de avioane F-35A.

Australia: 100 de avioane F-35A.

Danemarca: 27 F35A.

Norvegia: 52 F-35A.

Japonia: 100 F-35A și 42 F-35B.

Israel: 75 de avioane F-35A.

Finlanda: 64 F-35A.

Coreea de Sud: 60 de avioane F-35A.

Elveția: 36 F-35A.

Germania: 35 F-35A.

Belgia: 34 F-35A.

Polonia: 32 F-35A.

România: 32 F-35A.

Republica Cehă cu 24 de avioane F-35A.

Grecia: 20 F-35A.

Singapore: 8 F-35A și 12 F-35B.

Ce preț are un astfel de avion

Este mai avansat și mai ieftin. În versiunea sa A, F-35 costă în jur de 85 de milioane de euro pe unitate. Costul pe oră de zbor a scăzut și se apropie acum de 35.000 de euro. Însă aeronava Lockheed Martin are handicapul său, și anume dependența tehnologică: datele de la fiecare zbor ajung direct la serverele producătorului din SUA.