Un plan militar uriaș: F-35, nave arctice, drone și cabluri submarine, în valoare de 13,7 miliarde de dolari

Guvernul danez a anunțat deja planul cheltuielilor pentru apărare, în valoare de 88 de miliarde de coroane (13,7 miliarde de dolari), menit să consolideze capacitățile militare ale țării în următorii opt ani. Ministerul danez al Apărării a comunicat vineri seara că programul include achiziția a 16 avioane de luptă F-35 suplimentare, investiții în apărare antiaeriană, drone de supraveghere și nave de patrulare pregătite pentru Arctica.

„Extinderea flotei de F-35 este o decizie esențială în consolidarea armatei daneze”, a declarat generalul Michael Hyldgaard, șeful apărării, citat de DefenseNews.

Cu noile aparate, Danemarca va dispune de o flotă totală de 43 de avioane F-35, livrate complet până în 2026.

Noi sisteme de rachete și aeronave fără pilot

În același timp, țara intenționează să dezvolte aeronave de luptă colaborative (fără pilot), capabile să opereze alături de piloții de F-35 pentru misiuni de recunoaștere sau atac. Bugetul include și fonduri pentru simulatoare de zbor și piese de schimb.

Pentru apărarea antiaeriană terestră, Danemarca a hotărât să aloce 27,8 miliarde de coroane, cu care va finanța opt sisteme de rachete cu rază medie și lungă de acțiune. Alte 27,4 miliarde de coroane vor fi investite în achiziția de nave și aeronave de patrulare pentru securitatea regiunii arctice și a Atlanticului de Nord.

Arctica, noua miză strategică a Danemarcei

Ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, a precizat că țara sa explorează achiziția avionului Boeing Poseidon-8 (avion militar de patrulare maritimă și luptă antisubmarin), deja folosit de Norvegia, Regatul Unit și Germania.

De asemenea, va fi instalat un radar de avertizare aeriană în estul Groenlandei, iar în portul Nuuk se va construi un chei naval dedicat, parte a infrastructurii militare arctice.

Planurile includ și un cablu submarin între Groenlanda și Danemarca.

Interesul pentru regiune a crescut în ultimii ani, mai ales după ce Donald Trump a declarat în repetate rânduri că ar dori ca Statele Unite să achiziționeze Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei:

„Într-un fel sau altul, SUA vor obține Groenlanda”, a spus el, considerând controlul asupra insulei esențial pentru securitatea americană și echilibrul strategic în Arctica.

Și forțele terestre sunt modernizate

„Ani la rând am neglijat investițiile necesare în nave și aeronave pentru a monitoriza regatul. Acum încercăm să corectăm acest lucru”, a explicat șeful apărării daneze.

După zborurile neautorizate în spațiul său aerian, Regatul Danemarcei va aloca și 2,1 miliarde de coroane pentru capacități de supraveghere și contracarare a dronelor, iar armata va achiziționa 44 de vehicule de luptă pentru infanterie noi, renunțând la modernizarea celor vechi, pe lângă comanda deja anunțată de blindate moderne produse în Suedia.