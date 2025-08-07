Elveția ar putea anula comanda de F-35 din cauza tarifelor impuse de SUA

Elveția se confruntă cu o presiune din ce în ce mai mare pentru a anula comanda de avioane F-35A, în valoare de 7,3 miliarde de franci elvețieni (9,1 miliarde de dolari), după ce președintele american Donald Trump a impus o taxă de 39% asupra exporturilor elvețiene. Aceasta este cea mai mare taxă impusă de SUA vreunei țări dezvoltate și a stârnit reacții în rândul politicienilor din Elveția.

„O țară care ne aruncă pietre în comerț nu ar trebui să primească un cadou”, a declarat deputatul ecologist Balthasar Glättli, citat de Bloomberg, care a propus anularea achiziției.

„Nu știu cum vor accepta oamenii noștri achiziționarea de avioane de vânătoare F-35 la prețuri mai mari decât cele estimate inițial, mai ales după șocul tarifar american”, a menționat liberalul Hans-Peter Portmann.

Referendum „pentru ca cetățenii să poată opri achiziția”

Achiziția avioanelor de vânătoare a fost deja un subiect controversat pentru câteva săptămâni, iar oficialii guvernamentali au recunoscut o „neînțelegere” cu Washingtonul privind costurile avioanelor. Cedric Wermuth, copreședinte al social-democraților elvețieni, a cerut un nou referendum pentru ca populația să poată decide: „Pentru ca populația să poată opri achiziția”, a precizat politicianul elvețian într-un comunicat remis sursei citate.

Propunerile de stânga câștigă sprijin din ce în ce mai larg, pe măsură ce taxele impuse de SUA aduc mai mulți politicieni care se întreabă dacă achiziționarea avioanelor F-35 de la Lockheed Martin mai este o alegere bună, având în vedere schimbările geopolitice.

F-35 nu mai e prioritate pentru Pentagon

Cele 36 de avioane F-35 reprezintă aproximativ o treime din numărul total livrat de Lockheed Martin în 2024. În ciuda acestui contract major, compania americană a întâmpinat dificultăți financiare, înregistrând pierderi de 1,6 miliarde de dolari la raportarea veniturilor din luna iulie.

În plus, Pentagonul a redus semnificativ achiziția de F-35 pentru anul următor și a investit mai multe fonduri în programele Boeing sau Northrop Grumman, de unde SUA cumpără alternative pentru avioane de vânătoare, drone și alte echipamente militare, diversificându-și tehnologiilor de apărare.

Vizită fără succes în SUA

În timpul vizitei de urgență, efectuată miercuri de Karin Keller-Sutter, președintele Elveției, în SUA, oficialii americani au subliniat dorința de a consolida relațiile comerciale cu Elveția, chiar și după impunerea noilor taxe.

Karin Keller-Sutter a vizitat Washingtonul pentru a negocia o reducere a tarifului, dar nu a reușit să se întâlnească cu Donald Trump și nici să obțină progrese semnificative în discuțiile cu secretarul de stat Marco Rubio. Industria farmaceutică, în mare parte scutită de aceste taxe, ar putea fi afectată în viitor, iar guvernul elvețian a convocat o reuniune extraordinară pentru a evalua impactul economic și a explora măsuri de răspuns.