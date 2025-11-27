Elvețienii vor vota pentru obligativitatea îndatoririlor civice pentru toți cetățenii

Ca parte a sistemului democratic direct al statului, elvețienii vor decide, de asemenea, dacă să impună noi taxe persoanelor foarte bogate. Acest demers are scopul de a ajuta la finanțarea eforturilor țării de combatere a schimbărilor climatice, potrivit France24.

Conform sondajelor recente, niciuna dintre inițiative nu este așteptată să fie adoptată. Totuși au generat discuții semnificative în bogata națiune alpină.

Guvernul și parlamentul elvețian au îndemnat alegătorii să respingă cele două propuneri. Ei au acuzat că acestea ar implica costuri uriașe și ar putea amenința economia.

Așa-numita inițiativă „Datoria Civică” s-a bucurat inițial de un sprijin destul de larg. Acesta s-a redus în ultimele săptămâni, cel mai recent sondaj gfs.bern arătând că 64% dintre cei chestionați s-au opus.

Elvețienii vor vota pentru egalitate reală, indiferent de sex

Comitetul din spatele inițiativei susține că obligarea fiecărui cetățean elvețian, indiferent de sex, să efectueze serviciul militar național în armată sau în calitate civilă ar consolida coeziunea socială. Inițiativa vizează o „egalitate reală”, a declarat pentru AFP Noemie Roten, președinta comitetului. Ea a descris sistemul actual ca fiind discriminatoriu, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Acestea sunt în mare parte excluse de la rețelele utile și de la experiențele obținute în timpul serviciului.

În contextul tulburărilor geopolitice și al războiului care face ravagii în Europa, Roten a declarat că este timpul să le acordăm femeilor responsabilitate egală într-un proiect colectiv de protejare a populației.

Oponenții inițiativei au negat că aceasta ar spori egalitatea.

Al doilea punct de pe buletinul de vot de duminică, cunoscut sub numele de „inițiativa pentru un viitor”, a stârnit, de asemenea, controverse prin solicitarea unei noi taxe climatice pentru moștenirile mari.