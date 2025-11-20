Elveția: 1% din cetățeni dețin aproape jumătate din avuția țării

Averile elvețienilor rămân la fel de concentrate ca în anii trecuți, potrivit analizei pe care a publicat-o joi Administrația Fiscală Federală. „Topul celor mai bogați 1% continuă să dețină aproape jumătate din tot ce este impozabil în Elveția”, notează raportul. Informațiile se bazează pe cele mai recente date fiscale disponibile.

Unele cantoane cu tradiție în concentrarea patrimoniilor au înregistrat scăderi ușoare. Geneva a mers în direcția opusă, marcând o creștere a ponderii celor mai bogați contribuabili.

Inegalități care nu se reduc în Elveția

În medie, un contribuabil elvețian are un patrimoniu impozabil de aproximativ 441.000 de franci – o valoare care, ajustată pentru inflație, este puțin mai mică față de anul anterior.

Experții atrag atenția că discrepanțele sunt persistente. „Distributiv, Elveția rămâne o țară în care o mică parte a populației concentrează o parte extrem de mare din avere”, se arată în concluziile documentului.

Polarizarea tot mai clară a averilor

Și alte analize federale sunt publicate odată cu raportul. Acestea examinează capacitatea familiilor de a beneficia de deduceri pentru îngrijirea copiilor. Este analizat și modul în care pilonul 3a este folosite mai ales de persoanele cu venituri medii și mari. La pilonul 3a sunt incluse economiile voluntare pentru pensie pe care elvețienii le depun într-un cont special. Depunătorii beneficiază astfel de deduceri fiscale din partea statului.

Toate aceste studii conturează o imagine comună: deși economia elvețiană rămâne solidă, diferențele dintre cei foarte bogați și restul populației continuă să fie izbitoare.