Sudanezo-elvețian, arestat preventiv în România pentru trafic de migranți

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Moravița, județul Timiș, au identificat cinci cetățeni străini în urma unei acțiuni pentru combaterea migrației ilegale. Persoanele depistate au fost trei cetățeni sudanezi, un cetățean etiopian și un al patrulea cu dublă cetățenie, sudaneză și elvețiană, care este cercetat pentru trafic de migranți.

Aceștia au fost depistați pe raza localității Gherman. Întrucât cetățenii străini nu îşi justificau prezenţa în zonă, toți au fost duși la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Moravița pentru cercetări.

În cadrul verificărilor, polițiștii de frontieră au stabilit că patru dintre ei sunt din Sudan și unul din Etiopia, având vârste cuprinse între 23 și 43 de ani. Unul dintre cetățenii din Sudan este posesor al unei cărți de identitate emise de autoritățile din Elveția, având dublă cetățenie, sudaneză și elvețiană.

Din declarațiile acestora a rezultat faptul că intenționau să treacă ilegal frontiera în România, cu destinații ulterioare în vestul Europei.

Totodată, au reieșit indicii privind implicarea bărbatului cu dublă cetățenie în activități de trafic de migranți. Astfel, acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Poliţiştii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, față de ceilalți patru bărbați, la finalizarea cercetărilor urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.