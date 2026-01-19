Prima pagină » Social » Horațiu Potra rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile. Fiul și nepotul acestuia, eliberați cu brățări electronice

Horațiu Potra rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile. Fiul și nepotul acestuia, eliberați cu brățări electronice

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis luni ca mercenarul Horațiu Potra să rămână în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. Fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, vor fi eliberați din arest preventiv și plasați în arest la domiciliu.
Horațiu Potra. Sursa foto: Mihai Pop/GMN via Mediafax Foto
Andreea Tobias
19 ian. 2026, 16:15, Social

Cei doi vor purta o brățară electronică de supraveghere, decizia fiind definitivă.

Instanța a dispus ca inculpații Potra Alexandru Cosmin și Potra Dorian să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. De asemenea, li s-a impus obligația să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

Supravegherea inculpaților a fost desemnată Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

„Copia încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care s-a dispus măsura arestului la domiciliu se comunică, de îndată, inculpaților, Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, ca organ desemnat cu supravegherea, Poliției Municipiului Mediaș, ca organ de poliție în a cărei circumscripție locuiesc cei doi inculpați, serviciului public comunitar de evidență a persoanelor și organelor de frontieră. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaților”, se arată în decizia instanței.

Acuzațiile din dosar

Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Alături de el sunt judecați alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Procesul se află în faza de cameră preliminară. Următorul termen a fost stabilit pentru 21 ianuarie.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani. Întâlnirea s-a desfășurat imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

