Trump trimite în Caraibe cea mai puternică navă de luptă a SUA

Statele Unite trimit în Caraibe portavionul USS Gerald R. Ford, descris de Marina americană drept „cea mai capabilă și letală platformă de luptă din lume”, în cadrul unei operațiuni prin care administrația Trump încearcă să crească presiunea asupra Venezuelei.

Washingtonul acuză regimul de la Caracas că este implicat în rețele extinse de trafic de droguri, potrivit CNN. USS Gerald R. Ford, o navă de peste 100.000 de tone și 334 de metri lungime, este cel mai mare portavion construit vreodată de SUA. Nava are aproape 4.600 de membri în echipaj, cu 20% mai puțin decât generația precedentă, datorită sistemelor modernizate și eficiente.

Cele două reactoare nucleare produc o putere de trei ori mai mare decât cele din clasa Nimitz, permițând utilizarea tehnologiilor avansate precum sistemul electromagnetic de lansare a avioanelor (EMALS).

Acesta folosește câmpuri magnetice în loc de abur, permițând lansări mai rapide, cu încărcături mai grele și autonomie extinsă pentru avioanele de vânătoare.

Ford este dotat și cu 11 ascensoare electromagnetice de armament, care accelerează transferul munițiilor către puntea de zbor, precum și cu un sistem digital avansat de prindere a avioanelor la aterizare, ce crește ritmul operațiunilor aeriene.

Puntea sa este mai lată decât cea a portavioanelor Nimitz, iar structura de comandă de pe puntea superioară este mai mică și poziționată mai în spate, pentru a facilita mișcările aeronavelor. Forța ofensivă principală este formată din avioane F/A-18, capabile să transporte rachete aer-aer, aer-sol, antinavă și bombe ghidate cu laser, cu o rază maximă de luptă de peste 2.000 de kilometri.

Portavionul mai transportă aparate specializate pentru bruiaj electronic, avertizare timpurie și elicoptere, însă nu este încă adaptat pentru operarea avioanelor F-35C, modificările fiind programate pentru o perioadă de mentenanță viitoare.

Deși a fost lansat în 2017, USS Gerald R. Ford a întâmpinat numeroase probleme tehnice, ceea ce a întârziat prima sa misiune până în 2022. Prima desfășurare în luptă a avut loc în 2023, când portavionul a operat în estul Mediteranei, în contextul tensiunilor declanșate după atacul Hamas din 7 octombrie.