Donald Trump neagă planuri de atac asupra Venezuelei, în ciuda operațiunilor antidrog din Caraibe

Declarația liderului de la Casa Albă a venit în timpul unei discuții cu jurnaliștii la bordul avionului prezidențial Air Force One, unde a răspuns ferm: „Nu”, întrebat fiind dacă Washingtonul plănuiește atacuri pe teritoriul venezuelean.

Donald Trump neagă atacuri asupra Venezuelei în timp ce SUA își sporesc prezența militară

În ultimele luni, Statele Unite au desfășurat o forță militară semnificativă în regiunea Caraibelor, incluzând avioane de vânătoare, nave ale marinei militare și mii de soldați. Prezența americană urmează să crească odată cu sosirea grupului de luptă al portavionului USS Gerald Ford, cea mai nouă și modernă navă de acest tip din flota SUA.

Oficial, Washingtonul susține că aceste operațiuni fac parte dintr-o campanie amplă de combatere a traficului de droguri provenit din America Latină, în special din Venezuela.

Maduro acuză SUA de provocare

În ultimele săptămâni, forțele americane au distrus cel puțin 15 vase în apele din Caraibe și estul Pacificului, acțiuni în urma cărora au murit 62 de persoane — cetățeni venezueleni, columbieni și ecuadorieni. Potrivit autorităților de la Washington, aceștia erau implicați în traficul de droguri.

Ca reacție, președintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat Statele Unite că „inventează un război” și a condamnat prezența militară americană în Caraibe, pe care o consideră o amenințare directă la adresa suveranității Venezuelei.