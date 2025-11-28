Prima pagină » Știrile zilei » România își consolidează prezența economică în Caraibe și deschide Consulatul Onorific la Barbados

România își consolidează prezența economică în Caraibe și deschide Consulatul Onorific la Barbados

O delegație economică multisectorială a Camerei de Comerț și Industrie București, însoțită de ambasadoarea Theodora Mircea a finalizat o misiune economică în regiunea Caraibelor și Cuba pentru dezvoltarea relațiilor economice bilaterale.
Radu Mocanu
28 nov. 2025, 15:18, Politic

Turneul a inclus vizite în Barbados, Saint Vincent și Grenadines și Cuba, potrivit postărilor publicate pe Facebook de Ambasada României la Havana 

Delegația română, condusă de Președintele CCIB, Iuliu Stocklosa, și însoțită de ambasadorul Theodora Mircea și de consulul onorific desemnat, Oliver Jordan, a vizitat Barbados pentru a explora oportunități concrete de comerț și investiții. Acesta s-a întâlnit cu reprezentanți ai Camerei de Comerț din Barbados și cu miniștri responsabili de afaceri externe, comerț, energie și dezvoltare economică. 

Punctul culminant al vizitei a fost inaugurarea oficială a Consulatului Onorific al României la Bridgetown, consolidând angajamentul României de a dezvolta legături pe mai multe paliere cu Barbados. 

În cadrul misiunii, în marja Târgului Internațional de la Havana, președintele Stocklosa a semnat un parteneriat cu Camera de Comerț a Bahamas care  vizează întărirea dialogului de afaceri și crearea de noi oportunități de comerț și investiții. 

Misiunea economică a continuat în Cuba, unde CCIB a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Camera de Comerț a Republicii Cuba. Acest acord stabilește un cadru reînnoit pentru dezvoltarea de proiecte comune și identificarea de noi oportunități de cooperare. 

Delegația a participat, de asemenea, la Forumul de Afaceri România-Cuba pentru a explora sectoare de interes comun.  

Ambasada României la Havana a subliniat că aceste inițiative reprezintă un moment-cheie în extinderea relațiilor României în regiunea Caraibelor. 

 