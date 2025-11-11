Prima pagină » Știrile zilei » Ministerul francez de Externe acuză Statele Unite de încălcarea dreptului internațional prin operațiunile militare din Caraibe

Ministerul francez de Externe acuză Statele Unite de încălcarea dreptului internațional prin operațiunile militare din Caraibe

Jean-Noël Barrot, ministrul francez de Externe a declarat marți că operațiunile militare desfășurate de Statele Unite în Caraibe încalcă dreptul internațional și pot genera instabilitate într-o regiune unde Franța are teritorii, relatează Reuters.
Sursa foto: X
Radu Mocanu
12 nov. 2025, 01:34, Știri externe

„Am observat cu îngrijorare operațiunile militare din regiunea Caraibelor, deoarece acestea încalcă dreptul internațional și pentru că Franța este prezentă în această regiune prin intermediul teritoriilor sale de peste mări, unde locuiesc peste un milion de compatrioți ai noștri. Astfel, ei ar putea fi afectați de instabilitatea cauzată de orice escaladare, lucru pe care evident dorim să-l evităm”, a transmis șeful diplomației de la Paris, marți, în marja summitului G7 găzduit de Canada. 

Potrivit oficialilor americani, de la începutul lunii septembrie, au fost efectuate cel cel puțin 19 atacuri împotriva unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe și în largul coastelor Pacificului din America Latină, soldate cu cel puțin 76 de morți. 

În plus, oficialii americani de la Pentagon au anunțat trimiterea portavionului USS Gerald Ford în regiune, unde va completa o forță formată din opt nave de război, un submarin nuclear și avioane F-35. 

Nicolas Maduro, președintele Venezuelei a făcut mai multe declarații potrivit cărora concentrarea de forțe americane are rolul de a-l înlătura de la putere. 

 