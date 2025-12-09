Șeful Pentagonului contrazis de propriile declarații: Pete Hegseth, acuzat de ipocrizie în disputa privind ordinele ilegale

Afirmațiile lui Pete Hegseth reaprind vechea dezbatere referitoare la rolul armatei în acțiunile administrației Trump. Ele vin pe fondul recentelor atacuri letale din zona Caraibelor și Pacificului, în apropiere de Venezuela și Columbia.

Un material video difuzat de CNN arată că, în 2016, pe vremea când era analist la Fox News, Hegseth susținea că militarii americani trebuie să respingă ordinele ilegale ale unui viitor președinte Trump. Declarațiile erau o reacție la promisiuni din campania electorală a lui Trump, precum uciderea familiilor teroriștilor sau reintroducerea torturii.

Astăzi, Hegseth califică drept „periculoase și josnice” avertismentele congresmenilor democrați care îndeamnă armata să nu execute ordine ilegale, criticând ferm inițiativa acestora.

Contextul operațiunilor militare din largul Venezuelei și Columbiei

Controversa se intensifică după o serie de atacuri americane asupra unor ambarcațiuni suspectate de implicare în traficul de droguri. Atacurile au fost efectuate în apele internaționale din apropierea coastelor Venezuelei și Columbiei. Datele oficiale indică peste 80 de victime.

Oponenții administrației acuză autoritățile americane de execuții sumare, fără probe și fără procese. Hegseth respinge aceste acuzații, comparând traficanții de droguri cu membri ai grupării Al-Qaida. Poziția sa fermă este că Statele Unite au dreptul de a scufunda astfel de nave.

„Seditious Six” și Pete Hegseth

Mai mulți congresmeni democrați, inclusiv senatorul Mark Kelly, au lansat recent un videoclip în care încurajează militarii să refuze ordinele ilegale ale președintelui. Trump a reacționat vehement, cerând anchetarea acestora și sugerând că ar trebui încarcerați.

Hegseth i-a catalogat „Seditious Six” (cei șase răvrătiți), deși în urmă cu câțiva ani afirma exact același lucru: că refuzul ordinelor ilegale este o obligație legală și morală, iar executarea lor ar putea atrage răspunderea penală pentru militari.

Cazul scoate la iveală problematica delicată a limitelor autorității președintelui SUA în organizarea acțiunilor militare. Evidențiază și problema și responsabilității personale a soldaților în fața legii. În contextul acuzațiilor de abuzuri în operațiunile externe și a tensiunilor politice interne, contradicțiile lui Hegseth alimentează disputa asupra rolului armatei și al controlului civil asupra acesteia.