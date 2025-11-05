România şi India consolidează cooperarea economică cu ocazia Comisiei mixte interguvernamentale

Delegaţia română a fost condusă de Radu Miruţă, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului, iar cea indiană de Jitin Prasada, ministru de stat pentru comerţ şi industrie al Republicii India.

„România este pregătită să devină un partener strategic al Indiei în Europa Centrală şi de Est. Avem infrastructura, competenţele şi apartenenţa la cea mai mare piaţă comună din lume – Uniunea Europeană – iar India vine cu un ritm de creştere spectaculos şi o piaţă uriaşă de desfacere. Dacă punem aceste resurse în acelaşi sens, câştigăm ambele economii”, a declarat ministrul Radu Miruţă, potrivit unui comunicat al ministerului.

Lucrările comisiei au vizat aprofundarea cooperării economice şi comerciale, în contextul provocărilor globale, şi au inclus discuţii privind energie, IT&C, politici industriale, apărare, infrastructură, agricultură, industria alimentară, turism, resurse minerale şi IMM-uri.

Ambele părţi au salutat adoptarea Agendei Strategice UE–India 2025, care promovează prosperitatea, sustenabilitatea, consolidarea lanţurilor de aprovizionare şi securitatea economică globală, se mai arată în comunicat.

Pe plan bilateral, comerţul România–India a atins în 2023 cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, India situându-se pe locul al doilea în topul partenerilor comerciali ai României din Asia. În 2024, schimburile comerciale au scăzut cu 39%, totalizând 1,059 miliarde USD, exporturile României fiind de 291,64 milioane USD, iar importurile de 768,07 milioane USD, cu un deficit comercial de 476,43 milioane USD, în scădere cu 54,4% faţă de 2023.

Principalele produse exportate de România în India în primul semestru din 2025 au fost: maşini, echipamente şi dispozitive mecanice (59,4%), metale de bază şi produse din metal (9,4%), instrumente şi aparatură optică (9,3%), produse minerale (7,5%), produse din materiale plastice şi cauciuc (6,3%) şi materiale textile (3,8%), iar topul mărfurilor include rulmenţi (20,5%), tablouri şi panouri electrice (11,9%), uleiuri din petrol (7,5%) şi aparte electrice pentru telefonie (6,3%).

Următoarea sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale România–India va avea loc la New Delhi în 2026.