Făina bogată în vitamina D3, derivată din viermi de făină, va ajunge și pe rafturile magazinelor din România

Nutriearth a semnat un acord de distribuție cu Nordmann pentru a extinde făina funcțională cu vitamina D3 naturală N-utra în 28 de teritorii europene. N-utra este o făină funcțională derivată din viermi de făină care oferă vitamina D3 cu o absorbție de până la 3,3 ori mai bună decât D3 derivată din lanolină și cu 76,8% mai mici emisii de gaze cu efect de seră, scrie Foodingredientsfirst.com.

Ingredientul poate fi încorporat în proporție de până la 4% în pâine, paste făinoase, biscuiți și alte alimente de zi cu zi, fără a altera gustul, textura sau aspectul.

Produsul va ajunge în Europa Centrală și de Est, regiunea DACH, Benelux și Franța. Parteneriatul consolidează prezența Nutriearth în 28 de teritorii europene, compania franceză accelerând vânzările internaționale ale ingredientului său înainte de Fi Europe 2025.

Nordmann va sprijini Nutriearth în extinderea accesului la N-utra pentru producătorii locali de alimente din Belgia, Olanda, Luxemburg, Franța, Germania, Elveția, Polonia și țări din Europa Centrală și de Est. Colaborarea își propune să ajute producătorii să dezvolte produse care să îndeplinească așteptările consumatorilor în ceea ce privește transparența, funcționalitatea și nutriția naturală.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a emis un aviz pozitiv privind siguranța și valoarea nutrițională a Tenebrio molitor în 2023, urmat de primirea statutului de aliment nou al UE pentru N-utra în 2024.

N-utra este obținut din viermele de făină

N-utra este o făină funcțională obținută din Tenebrio molitor, cunoscută în mod obișnuit sub numele de viermele de făină, bogată în mod natural în proteine, vitamine B, minerale și antioxidanți. Prin metoda biomimetică patentată de Nutriearth, care reproduce sinteza proprie a vitaminei D3 de către organism, N-utra oferă ceea ce compania descrie ca fiind o sursă naturală, sustenabilă și cu biodisponibilitate ridicată de vitamina D3.

Prin încorporarea a până la 4% din făina N-utra într-o rețetă, producătorii de alimente își pot repoziționa oferta în segmentul de sănătate și nutriție, pot face afirmații nutriționale și de sănătate legate de vitamina D3 și pot satisface cererea tot mai mare a consumatorilor pentru produse mai sănătoase, transparente și funcționale, afirmă compania Nutriearth. Pentru producătorii europeni, acest lucru reduce dependența de importurile din China și India, care reprezintă în prezent 99,9% din aprovizionarea globală cu vitamina D3.

Parteneriatul s-a semnat înaintea evenimentului Fi Europe 2025 de la Paris, care va avea loc între 2 și 4 decembrie, unde Nutriearth va prezenta N-utra și Nutra-oil, concentratul său natural de vitamina D3 pentru suplimente alimentare.