Cuba evacuează jumătate de milion de oameni din calea uraganului Melissa

Conform The Guardian, autoritățile cubaneze au anunțat evacuarea a circa 500.000 de oameni din regiunile vulnerabile la vânturi și inundații, pe măsură ce furtuna Melissa se îndreaptă spre insulă.

Potrivit prognozelor, sistemul urmează să se curbeze spre orașul Santiago de Cuba, al doilea ca mărime din țară.

„Ar trebui deja să simțim influența principală a furtunii în această după-amiază și seară”, a transmis președintele cubanez Miguel Díaz-Canel într-un mesaj publicat în cotidianul Granma.

„Va fi mult de muncă. Știm că acest ciclon va provoca pagube semnificative.”

Liderul de la Havana a cerut populației să respecte ordinele de evacuare și să colaboreze cu autoritățile locale în măsurile de protecție civilă.

Furtuna Melissa a produs deja ploi torențiale și rafale puternice în mai multe insule din Caraibe, iar meteorologii avertizează că intensitatea fenomenului ar putea crește pe măsură ce se apropie de țărmul Cubei.