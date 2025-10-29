Bogdan Rodeanu: Statele Unite nu se retrag din România, ci își consolidează prezența strategică la Marea Neagră

Bogdan Rodeanu, vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților și liderul deputaților USR, a clarificat că „așa-zisa plecare a americanilor din România” nu reprezintă o retragere, ci o reconfigurare strategică a prezenței militare americane la Marea Neagră.

Potrivit acestuia, România își consolidează parteneriatul strategic cu Statele Unite, iar baza Mihail Kogălniceanu intră într-o nouă etapă de dezvoltare.

„Securitatea României nu este afectată”

„Securitatea României nu este afectată. Prezența aliaților noștri este stabilă, iar rotațiile de trupe fac parte din mecanismul normal de mobilitate al NATO”, a precizat Rodeanu.

Deputatul a explicat că Parlamentul a fost informat încă din septembrie despre aprobarea prepoziționării unor echipamente militare și a noi contingente americane la Baza Militară Mihail Kogălniceanu. Statele Unite au solicitat staționarea unor aeronave de realimentare în aer, mijloace de protecție a forței și drone de supraveghere ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

„În timp ce o brigadă terestră își încheie ciclul de rotație, România găzduiește noi capabilități aeriene de ultimă generație, esențiale pentru realimentarea rapidă a avioanelor aliate în zona Mării Negre și pentru supravegherea strategică a frontierelor NATO”, a mai declarat Rodeanu.

„Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu are toate premisele să devină una dintre cele mai mari din Europa”

El a subliniat că Statele Unite nu se retrag din România, ci își modernizează și își consolidează prezența strategică în regiune, investițiile americane în infrastructura militară depășind 2 miliarde de dolari.

„România se transformă treptat într-un centru operațional al NATO la Marea Neagră, beneficiind de o infrastructură modernă, forțe integrate și misiuni comune cu partenerii americani și europeni. Investițiile militare ale Statelor Unite continuă, depășind 2 miliarde de dolari, iar Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu are toate premisele să devină una dintre cele mai mari din Europa. Armata României își continuă programele de înzestrare, rezerviștii voluntari intră într-un nou cadru legislativ, iar prezența aliată se adaptează permanent pentru a asigura o protecție mai eficientă. Într-un context în care dezinformarea se propagă mai rapid decât faptele, Bogdan Rodeanu subliniază importanța verificării informațiilor din surse oficiale. Faptele sunt clare: Statele Unite nu se retrag din România, ci, dimpotrivă, își modernizează și își consolidează prezența strategică la Marea Neagră”, încheie vicepreședintele Comisiei de Apărare.