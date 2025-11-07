Donald Trump: „Îmi plac românii, cred că românii sunt oameni grozavi. Avem o relație grozavă cu România. Dar mutăm trupele de colo-colo” / Asigurări date de Pentagon

Trump și Orbán încheie sesiunea de întrebări la Casa Albă. Principalele concluzii din declarațiile lor

Președintele american Donald Trump și premierul maghiar Viktor Orbán au încheiat sesiunea comună de întrebări și răspunsuri cu jurnaliștii, desfășurată în Sala de Cabinet de la Casa Albă, după o serie de întrebări legate de războiul din Ucraina, sancțiuni și relațiile cu Rusia.

Iată principalele concluzii din discuțiile lor:

Trump l-a lăudat pe Orbán, numindu-l „special” și confirmând că cei doi lideri vor purta discuții detaliate despre războiul din Ucraina.

Orbán a descris conflictul drept „cea mai importantă problemă pentru noi”, subliniind interesul Ungariei de a sprijini eforturile de pace.

Întrebat despre achizițiile de petrol rusesc ale Ungariei, Trump a spus că „analizează situația” și a sugerat că alte state europene merită o atenție mai mare pentru comerțul lor similar cu Rusia.

A existat un moment ușor stânjenitor când Trump l-a întrebat pe Orbán dacă mai crede că Ucraina poate câștiga războiul. Orbán a răspuns: „Se poate întâmpla un miracol.”

Trump a explicat că întâlnirea planificată cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta a fost anulată pentru că „Rusia nu vrea să se oprească încă”, dar a confirmat că își dorește în continuare un summit în capitala Ungariei.

Înainte de sesiune, Trump sugerase deja această posibilitate, spunându-le jurnaliștilor că „există întotdeauna o șansă” să se întâlnească cu Putin la Budapesta.

Apariția comună a subliniat dorința lui Trump de a se poziționa ca mediator în conflict, dar și alinierea lui Orbán la viziunea Washingtonului privind o soluție negociată pentru pace.

„Rusia nu vrea să se oprească încă”: Trump explică de ce a fost anulată întâlnirea planificată cu Putin

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că întâlnirea sa planificată cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta a fost anulată deoarece Moscova „nu este încă pregătită să se oprească” în războiul din Ucraina.

Cei doi lideri ar fi trebuit să se întâlnească în Ungaria, în urma unei convorbiri telefonice din luna trecută, însă Trump a decis anularea summitului, considerând că discuțiile nu ar fi produs progrese semnificative către un acord de pace.

„Problema de bază este că ei pur și simplu nu vor să se oprească încă”, le-a declarat Trump jurnaliștilor. „Cred că o vor face. Cred că războiul are un cost uriaș pentru Rusia, un cost mare pentru ambele țări, evident.”

Trump și-a reiterat convingerea că invazia Rusiei în Ucraina nu ar fi avut loc dacă el ar fi fost președinte.

„S-a întâmplat cu Biden”, a spus el, referindu-se la invazia din 2022.

Premierul ungar Viktor Orbán a fost de acord cu evaluarea lui Trump.

„Nu există nicio îndoială că, dacă președintele Trump ar fi fost în funcție, nu ar fi existat niciun război”, a spus el.

Întrebat dacă speră în continuare să organizeze un summit cu Putin la Budapesta, Trump a confirmat că rămâne deschis acestei idei.

„Mi-ar plăcea să o fac”, a spus el despre o posibilă viitoare întâlnire în capitala Ungariei.

Trump a adăugat că el și Orbán împărtășesc aceeași convingere că războiul se va încheia în cele din urmă: „Suntem de acord că războiul se va termina”, a spus el.

„Am câteva idei despre cum s-ar putea întâmpla acest lucru”, le-a spus premierul maghiar jurnaliștilor, adăugând că intenționează să i le prezinte lui Trump în cadrul întâlnirii din cursul zilei.

Orbán spune că o victorie a Ucrainei ar fi un „miracol”

În timpul întâlnirii lor de la Casa Albă, președintele american Donald Trump și premierul ungar Viktor Orbán au discutat despre războiul din Ucraina, ambii lideri subliniind nevoia de pace, dar și dificultățile cu care se confruntă Kievul.

Trump a declarat jurnaliștilor că îl consideră pe Orbán o persoană care îl înțelege profund pe președintele rus Vladimir Putin.

„Cred că Viktor îl înțelege pe Vladimir Putin și îl cunoaște foarte bine”, a spus el. „Cred că Viktor simte că vom reuși să încheiem acest război într-un viitor nu prea îndepărtat.”

Orbán, adesea descris drept cel mai apropiat aliat al lui Putin din Europa, a afirmat că este „ferm convins” că rezultatul războiului depinde în mare parte de unitatea Occidentului.

„Problema este că președintele depune eforturi uriașe, care sunt splendide și foarte pozitive pentru continentul european și pentru toți oamenii Europei. Dar, în același timp, nu suntem uniți, pentru că Bruxelles-ul și europenii au o abordare diferită a războiului. Așadar, singurele guverne pro-pace sunt guvernul Statelor Unite și mica Ungarie din Europa.”

Orbán a adăugat că „toate celelalte guverne preferă să continue războiul”, deoarece cred că Ucraina poate încă să obțină o victorie.

În acel moment, Trump s-a întors către Orbán și l-a întrebat dacă crede că Ucraina poate câștiga războiul.

Donald Trump: „Ați spune că Ucraina nu poate câștiga războiul?”

Viktor Orbán: „Știți, se poate întâmpla un miracol.”

„Da, așa e”, a răspuns Trump cu un zâmbet ușor.

Trump: Ungaria nu ar trebui sancționată pentru achiziția de petrol rusesc, din cauza limitărilor geografice

În declarațiile făcute înaintea dejunului bilateral cu premierul ungar Viktor Orbán, președintele Statelor Unite Donald Trump a sugerat că Ungaria nu ar trebui să se confrunte cu sancțiuni secundare pentru achiziționarea de petrol din Rusia, invocând lipsa accesului țării la porturi maritime ca principală constrângere.

Trump a subliniat că situația energetică a Ungariei este una unică în comparație cu alte state europene și că sancțiunile ar penaliza în mod nedrept Budapesta pentru realitățile sale geografice.

„Este o țară mare, dar nu are ieșire la mare, nu are porturi. Așa că se confruntă cu o problemă dificilă”, a declarat Trump presei înaintea dejunului său bilateral cu Orbán.

Trump a adăugat că alte țări europene care cumpără petrol rusesc nu se confruntă cu aceleași dificultăți logistice.

„Ele nu au aceste probleme și cumpără foarte mult petrol și gaz din Rusia. Și, după cum știu, acest lucru mă deranjează profund”, a spus el.

Potrivit lui Trump, dependența energetică a Ungariei de Rusia este consecința poziției sale geografice, ceea ce face „foarte dificil” pentru țară să obțină petrol și gaze din alte regiuni. El a susținut că acest aspect ar trebui luat în considerare la aplicarea sau evaluarea eventualelor sancțiuni secundare.

Viktor Orban i-a prezentat lui Donald Trump argumentele în favoarea utilizării petrolului rusesc

Donald Trump l-a lăudat vineri pe Viktor Orban, în cadrul întâlnirii de la Casa Albă, care a trecut cu vederea diferențele de opinie privind utilizarea petrolului rusesc de către Ungaria și disputele acesteia cu alte state membre ale Uniunii Europene în legătură cu imigrația și Ucraina.

Orban, un aliat de lungă durată al lui Trump, a stat lângă acesta în sala de ședințe a Cabinetului de la Casa Albă, cu ocazia primei lor întâlniri bilaterale de la revenirea republicanului la putere, și i-a explicat de ce țara sa are nevoie să utilizeze petrolul rusesc, într-un moment în care Trump presează Europa să renunțe la acest lucru.

Orban a afirmat că această chestiune este vitală pentru Ungaria, care este o țară europeană, și s-a angajat să prezinte „consecințele pentru poporul maghiar și pentru economia maghiară ale renunțării la petrolul și gazul din Rusia”.

Ungaria și-a menținut dependența de energia rusă de la începutul conflictului din Ucraina din 2022, ceea ce a stârnit critici din partea mai multor aliați din Uniunea Europeană și NATO.

Oficialii maghiari au declarat în perioada premergătoare întâlnirii că Orban intenționează să discute o cale către o întâlnire între SUA și Rusia și să solicite scutiri de la sancțiunile energetice ale SUA.

Orbán: Războiul din Ucraina este „cea mai importantă problemă pentru noi”

Premierul Viktor Orbán a descris războiul din Ucraina drept „cea mai importantă problemă” pentru țara sa, în declarațiile făcute vineri la Casa Albă.

Președintele american Donald Trump l-a invitat pe Orbán să ia cuvântul în Sala de Cabinet, introducându-l pe liderul Ungariei în momentul în care au început discuțiile privind consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele Unite și Ungaria.

„Motivul pentru care suntem aici este să deschidem un nou capitol în relațiile bilaterale dintre Statele Unite și Ungaria”, a spus el.

Orbán a subliniat apoi interesul Ungariei de a sprijini eforturile diplomatice pentru încheierea conflictului.

„Războiul din Ucraina este cea mai importantă problemă pentru noi. Am dori să discutăm cu dumneavoastră despre cum putem contribui la eforturile dumneavoastră de pace”, a spus el.

Știrea inițială – Donald Trump: „Îmi plac românii, cred că românii sunt oameni grozavi. Avem o relație grozavă cu România. Dar mutăm trupele de colo-colo” / Asigurări date de Pentagon

În cadrul întâlnirii de la Casa Albă cu premierul ungar Viktor Orbán, președintele american Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști despre anunțul Pentagonului privind retragerea unui număr semnificativ de trupe americane din România — o decizie care pare să contrazică declarațiile sale anterioare.

Nu există neînțelegeri între Casa Albă și Departamentul Apărării

Întrebat direct dacă Pentagonul l-a ignorat sau dacă și-a schimbat poziția, Trump a răspuns ferm că nu există neînțelegeri între Casa Albă și Departamentul Apărării.

Reporter: Ați spus că nu veți retrage trupe din Europa, dar acum Pentagonul a anunțat că va retrage un număr semnificativ de trupe din România – ce s-a întâmplat, v-a ignorat Pentagonul sau v-ați răzgândit?

Donald Trump: Nu, Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun. Mai facem schimbări, în total e același număr, doar că mai mutăm oameni. Mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav. Pete, dacă ai putea tu să spui ceva?

Pete Hegseth: Nimic din ce am făcut nu a fost necoordonat cu Casa Albă. Totul face parte din perspectiva pe care o avem față de Europa și vor rămâne trupe în România; va fi doar o schimbare în felul în care facem rotația.

Donald Trump: Relația cu România e foarte bună, așa-i?

Pete Hegseth: Foarte bună. Și noi am coordonat asta cu secretarul general Rutte, cu aliații noștri, toată lumea a fost anunțată și totul a fost bine.

Donald Trump: Relația cu România e foarte bună, relația cu Europa e foarte bună. Nu sunt de acord cu ce face Europa în ce privește imigrația, dar sunt de acord cu ei pe multe alte subiecte. Tocmai am semnat cel mai bun acord comercial semnat vreodată – 950 de miliarde de dolari – și am reușit să-l obținem datorită tarifelor. E un acord foarte bun. Înainte eram tratați rău.

Declarațiile vin după ce Pentagonul a confirmat o restructurare parțială a prezenței americane în România, precizând că este vorba despre o rotire strategică a trupelor, nu o retragere completă. Oficialii americani subliniază că relația bilaterală cu Bucureștiul rămâne solidă, iar cooperarea militară va continua.