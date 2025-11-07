Viktor Orban i-a prezentat lui Donald Trump argumentele în favoarea utilizării petrolului rusesc

Orban, un aliat de lungă durată al lui Trump, a stat lângă acesta în sala de ședințe a Cabinetului de la Casa Albă, cu ocazia primei lor întâlniri bilaterale de la revenirea republicanului la putere, și i-a explicat de ce țara sa are nevoie să utilizeze petrolul rusesc, într-un moment în care Trump presează Europa să renunțe la acest lucru.

Orban a afirmat că această chestiune este vitală pentru Ungaria, care este o țară europeană, și s-a angajat să prezinte „consecințele pentru poporul maghiar și pentru economia maghiară ale renunțării la petrolul și gazul din Rusia”.

Trump, care a făcut presiuni asupra Europei să evite utilizarea energiei rusești pentru a exercita presiuni asupra Moscovei să pună capăt războiului cu Ucraina, s-a arătat înțelegător față de poziția lui Orban.

„Analizăm situația, deoarece pentru el este foarte diferit să obțină petrol și gaze din alte zone”, a declarat Trump. „După cum știți, ei nu au… avantajul de a avea ieșire la mare. Este o țară minunată, este o țară mare, dar nu are ieșire la mare. Nu are porturi”, potrivit Reuters.

„Dar multe țări europene cumpără petrol și gaze din Rusia, și o fac de ani de zile”, a adăugat Trump. „Și eu am spus: «Ce înseamnă asta?»”

Ungaria și-a menținut dependența de energia rusă de la începutul conflictului din Ucraina din 2022, ceea ce a stârnit critici din partea mai multor aliați din Uniunea Europeană și NATO.

Oficialii maghiari au declarat în perioada premergătoare întâlnirii că Orban intenționează să discute o cale către o întâlnire între SUA și Rusia și să solicite scutiri de la sancțiunile energetice ale SUA.