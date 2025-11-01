Prima pagină » Știri externe » USS Gerald R. Ford, cel mai scump şi modern portavion construit vreodată, navighează spre Caraibe

Tensiunea în apele Caraibelor din largul Venezuelei creşte. Statele Unite trimit şi portavionul USS Gerald R. Ford, care se aşteaptă să ajungă la destinaţie săptămâna viitoare, anunţă Washington Post.
USS Gerald R. Ford, cel mai scump şi modern portavion construit vreodată, navighează spre Caraibe
01 nov. 2025, 14:48

Potrivit surse citate, portavionul este însoţit de alte trei nave de război, cu un total de 4.000 de militari la bord.

În ultimele zile, o navă de război americană lansatoare de rachete, USS Gravely, a ajuns în Trinidad-Tobago, micul arhipelag situat la aproximativ zece kilometri de coastele Venezuelei.

Motivul oficial al sosirii navei USS Gravely, împreună cu o unitate de puşcaşi marini, a fost acela al unor exerciţii cu armata din Trinidad-Tobago, dar vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA şi Venezuela, Caracasul acuzând Washingtonul – angajat într-o campanie militară împotriva traficanţilor de droguri – că „se pregăteşte pentru război”.

Dacă se confirmă şi trimiterea USS Gerald R. Ford, ar confirma intensificarea tensiunilor dintre SUA şi Venezuela.

Preşedintele Trump a negat categoric că ar avea vreun plan militar împotriva Venezuelei, ir şeful Pentagonului, Hegseth, s-a limitat să declare că „în mod firesc, nu vom divulga presei detalii operaţionale sau posibile scenarii”.