Doi bărbați din Gorj arestați pentru trafic de droguri; unul dintre ei era proxenet

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Gorj au dispus, luni, reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 28 și 40 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. În sarcina inculpatului de 40 de ani (recidivist) s-a reținut și comiterea infracțiunii de proxenetism.

Din probele procurorilor a rezultat că, pe parcursul anului 2025, cei doi au procurat, deținut și vândut, în mod repetat, cocaină (drog de mare risc) către diverși consumatori de pe raza județului Gorj. Au fost indisponibilizate o parte dintre substanțele interzise comercializate, iar în urma celor cinci percheziții domiciliare efectuate pe raza județului Gorj au fost găsite şi ridicate cantități de canabis (drog de risc) și substanță pulverulentă, grindere, obiecte purtând urme de substanță, obiecte pirotehnice, precum și alte mijloace de probă.

Totodată, din cercetări a reieșit că, în perioada 2020-2025, inculpatul de 40 de ani, în scopul obținerii de foloase materiale, a înlesnit pentru două tinere practicarea prostituției pe teritoriul Suediei, Norvegiei și Irlandei.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Gorj a dispus, marți, arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 zile.