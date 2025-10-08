SUA: Proiectul noului avion de vânătoare al Marinei Americane a fost aprobat. Ce este F/A-XX

După luni de întârzieri și dispute privind finanțarea, Pentagonul este pregătit să aleagă, în cursul acestei săptămâni, compania care va proiecta și construi noul avion de vânătoare al Marinei SUA, potrivit unor surse citate de Reuters.

Companiile Boeing și Northrop Grumman se află în competiție pentru a obține contractul de producție al aeronavei de generație următoare, denumită F/A-XX.

Decizia de a avansa proiectul a fost semnată personal, vineri, de secretarul Apărării, Pete Hegseth, au confirmat un oficial american și două surse apropiate dosarului.

Marina americană ar putea anunța câștigătorul competiției chiar în această săptămână, însă surse apropiate procesului avertizează că noi obstacole birocratice ar putea întârzia din nou decizia.

F/A-XX este proiectat să înlocuiască flota actuală de avioane F/A-18E/F Super Hornet, aflate în serviciu din anii ’90.

Noul aparat va avea capabilități avansate de stealth, autonomie extinsă și va putea colabora cu drone de luptă și sisteme de apărare aeriană de pe portavioane.

Programul a fost blocat în primăvară și vară din cauza unei dispute bugetare între Pentagon și Congres.

Departamentul Apărării ceruse doar 74 de milioane de dolari pentru menținerea dezvoltării minime, în timp ce Congresul a împins pentru accelerarea proiectului, alocând 750 de milioane de dolari în cadrul noului pachet fiscal și de cheltuieli, plus încă 1,4 miliarde pentru anul fiscal 2026.