Aeroportul din Ankara a pierdut contactul cu avionul în care s-ar afla șeful armatei libiene

Aeroportul din Ankara, Turcia, a pierdut semnalul cu avionul în care s-ar afla șeful armatei libiene. Mai multe zboruri care se îndreptau către aeroportul turcesc au fost deviate.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
23 dec. 2025, 21:35, Politic

Aeroportul a pierdut semnalul cu un avion despre care se crede că îl transportă pe șeful armatei libiene, potrivit The Jerusalem Post.

Zborurile au fost deviate de pe aeroportul din Ankara în urma incidentului, conform datelor de urmărire a zborurilor disponibile public.

Controlul traficului aerian turc a pierdut contactul radio cu avionul privat despre care se crede că îl transporta pe Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, a relatat marți seară postul local de radio NTV.

Avionul a decolat din capitala Turciei, Ankara, cu puțin timp înainte de apariția rapoartelor conform cărora semnalul radio s-a pierdut.

