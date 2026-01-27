Un chirurg vascular avertizează: greșeala periculoasă pe care mulți o fac înainte de a urca în avion

Dacă călătoreștu frecvent, există o greșeală obișnuită pe care s-ar putea să o faci de fiecare dată când zbori, scrie Express.

Călătoriile cu avionul implică numeroase verificări de siguranță, cum ar fi asigurarea că scaunul tău este în poziție verticală și că toate jaluzelele ferestrelor sunt ridicate pentru decolare.

Cu toate acestea, un chirurg a evidențiat o „mare” eroare care ar putea apărea pe măsură ce corpul se confruntă cu „o luptă diferită în interiorul unui tub presurizat”.

Rema Malik, chirurg vascular certificat cu sediul în Texas, SUA, consideră că „turbulența” internă din corpul nostru este mai îngrijorătoare decât orice turbulență externă experimentată în timpul zborului.

Greșeala majoră făcută de călători

Adresându-se celor 91.400 de urmăritori ai săi de pe Instagram, ea a subliniat trei acțiuni cruciale care trebuie întreprinse întotdeauna în timpul unui zbor.

Ea a declarat: „Faceți o mare greșeală când zburați și nimeni nu vorbește despre cum să o preveniți. În timp ce vă stresați să împachetați cadouri și să prindeți legăturile, corpul vostru duce o luptă diferită în interiorul acelui tub presurizat. Ca și chirurg vascular, nu îmi fac griji pentru turbulențele din afara avionului. Îmi fac griji pentru «turbulențele» care au loc în interiorul venelor voastre”.

Discutând despre „combinația de 3 lovituri” care poate duce la formarea unui cheag de sânge, chirurgul a afirmat că statul prelungit pe scaun poate inhiba „a doua inimă”, cunoscută și sub numele de mușchii gambei.

Ea a adăugat: „Fără mișcare, sângele nu mai este pompat în sus și începe să se acumuleze în jos”.

Aerul din cabină, „mai uscat decât în Sahara”

Un alt factor care contribuie la acest fenomen este aerul din cabină, care este „mai uscat decât în deșertul Sahara”. Ea a avertizat că acest lucru vă poate deshidrata rapid, determinând sângele să devină mai gros și mai vâscos.

În al treilea rând, presiunea poate determina dilatarea venelor. Acest lucru întinde valvele, făcându-le mai puțin eficiente în combaterea gravitației.

Ce recomandă chirurgul

În primul rând, să porți „armură”, adică ciorapi de compresie care pot direcționa mecanic fluxul sanguin și preveni umflarea. Pune-i înainte de plecare, a sfătuit Rema. De asemenea, este esențial să consumi 250 ml de apă pentru fiecare oră petrecută în avion, cafeaua și vinul nefiind luate în considerare.