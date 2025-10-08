Prima pagină » Știri externe » Turcia spune că intervenția Israelului asupra flotilei de ajutor pentru Gaza este o tâlhărie

Turcia spune că intervenția Israelului asupra flotilei de ajutor pentru Gaza este o tâlhărie

Turcia a condamnat, miercuri, intervenția forțelor israeliene împotriva unei flote care încerca să livreze ajutoare umanitare în Gaza, calificând-o drept un act de tâlhărie și o încălcare a dreptului internațional.
Sursă foto: Pexels
Alexandra-Valentina Dumitru
08 oct. 2025, 11:14, Știri externe

Ministerul de Externe al Turciei a declarat că intervenția împotriva Flotilei Libertății, care includea cetățeni și parlamentari turci, a demonstrat că guvernul israelian „genocid” a vizat toate măsurile pașnice și a intensificat tensiunile în regiune, afectând eforturile de pace, potrivit Reuters.

În declarația sa, ministerul a adăugat că se iau toate măsurile necesare pentru ca cetățenii turci reținuți de Israel să fie eliberați și repatriați în Turcia și că se coordonează cu alte țări în ceea ce privește cetățenii acestora.