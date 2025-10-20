Trump spune că SUA ar putea cumpăra carne de vită argentiniană pentru a reduce prețurile americane

Președintele Donald Trump a declarat că americanii ar putea cumpăra carne de vită argentiniană în încercarea de a reduce prețurile pentru consumatorii din SUA, potrivit AP.

„Am cumpăra niște carne de vită din Argentina. Dacă facem asta, prețurile cărnii de vită vor scădea”, le-a declarat președintele, reporterilor, la bordul Air Force One.

Anterior, Donald Trump a promis că va aborda problema ca parte a strategiei sale de a ține inflația sub control.

Prețurile cărnii de vită din SUA sunt ridicate din cauza secetei și a importurilor reduse din Mexic.

Totodată, Trump încearcă să ajute Argentina care trebuie să-și consolideze moneda în colaps. În plus, administrația SUA a anunțat măsuri fiscale care vor viza Argentina condusă de președintele Javier Milei, aliatul lui Trump.