Britanicii, „gata să cheltuiască peste 100 milioane lire sterline” pentru a trimite trupe în Ucraina

John Healey a explicat că planul vizează formarea personalului britanic pentru a se alătura unei forțe multinaționale care ar urma să asigure securitatea frontierelor Ucrainei, în cazul unui armistițiu intermediat de președintele SUA între Moscova și Kiev, potrivit Sky News. Secretarul apărării a adăugat că trupele ar putea fi gata de desfășurare imediat ce se va întâmpla acest lucru.

Riscul unui conflict mai amplu în Europa nu a mai fost la fel de mare de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, a avertizat Healey.

El a mai spus că Vladimir Putin consideră Marea Britanie „dușmanul său numărul unu”, iar Regatul Unit rămâne cel mai apropiat aliat al Ucrainei.

În acest an, sprijinul oferit de Marea Britanie Kievului a atins un nivel record de 4,5 miliarde de lire sterline.

Londra coordonează alături de SUA o coaliție internațională de peste 30 de țări care furnizează arme și asistență financiară Ucrainei.