MApN primește undă verde pentru programul „Tanc principal de luptă” și serviciul militar voluntar

Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au aprobat, luni, în unanimitate, solicitarea Ministerului Apărării Naționale privind inițierea procedurii de atribuire a contractelor aferente programului de înzestrare „Tanc principal de luptă”, Etapa I (Faza a 2-a) și Etapa a II-a.

Programul, cu o valoare totală estimată la peste 6,9 miliarde de euro, vizează creșterea capabilităților operaționale ale Armatei României și consolidarea capacității de apărare națională, precum și respectarea angajamentelor asumate în cadrul NATO și Uniunii Europene.

Etapa I (Faza a 2-a) are o valoare de 458,2 milioane USD, iar Etapa a II-a se ridică la 6,48 miliarde de euro. Proiectul contribuie la operaționalizarea țintelor de capabilități asumate de România în procesul de planificare a apărării și se înscrie în obiectivele Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040.

Tot luni, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților a adoptat un raport de admitere asupra proiectului de lege care modifică și completează Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.

Prin aprobarea acestor modificări, se creează cadrul legal pentru îndeplinirea, pe timp de pace și în mod voluntar, a serviciului militar activ de către cetățenii care doresc o formare militară. Este introdus astfel noul concept de „soldat/gradat voluntar în termen”.

Participanții vor beneficia gratuit de cazare, echipament, hrană, asistență medicală și soldă lunară, iar la finalul perioadei de instruire vor primi o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute.

Potrivit MApN, această inițiativă reprezintă o abordare proactivă în diversificarea modalităților de formare a rezervei Armatei României și contribuie la dezvoltarea unei rezerve operaționale mai robuste și adaptabile la nevoile actuale și viitoare de securitate.