UPDATE: Mesaj Ro-Alert în Tulcea: semnalele unei drone la aproximativ 20 km nord de Vâlcove

UPDATE:

Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat, marți seara, semnalele unei drone în proximitatea spațiului aerian național, în nordul județului Tulcea.

Ținta a fost semnalată la aproximativ 20 km nord de Vâlcove.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, la ora 19.17, un mesaj RO-Alert pentru informarea populației din zona de nord a județului Tulcea. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, la ora 19.22.

Sistemele de apărare aeriană sunt în alertă și sunt pregătite să intervină, în funcție de evoluția situației.

Știre inițială:

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis marți un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de nord a județului Tulcea, care sunt informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Tulcenii sunt informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în urma identificării de către structurile cu rol de apărare și monitorizare a granițelor României din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Mesajul RO-Alert are scopul de a informa populația din zona de interes și de a transmite măsuri de siguranță și adăpostire în cazul în care situația o impune.

IGSU reamintește că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federației Ruse ci obiective de pe teritoriul ucrainean aflate pe malul stâng al Dunării și al Brațului Chilia Veche.

Potrivit IGSU, populația trebuie să adopte „un comportament responsabil, să urmeze recomandările transmise de autorități, să se informeze din surse oficiale și verificate, să nu intre în panică și să ceară ajutorul la numărul unic de urgență 112 în cazul în care situația o impune”.