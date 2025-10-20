Maroc câștigă pentru prima oară Cupa Mondială de fotbal U20, învingând Argentina cu 2-0

Yassir Zabiri a deschis scorul în minutul 12 cu o lovitură liberă de efect, care l-a învins pe portarul argentinian Santino Barbi. Marocul și-a dublat avantajul în minutul 28, când Othmane Maamma i-a pasat lui Zabiri pentru finalizarea de la distanță mică.

Deși Argentina a dominat posesia, cu 71% din timp, echipa sud-americană a întâmpinat dificultăți în crearea de ocazii clare. Apărătorii marocani au rămas organizați și au blocat principalele șanse, în timp ce portarul a menținut tabela neschimbată. Mai multe intervenții VAR și lovituri libere pentru Argentina nu au fructificat niciuna dintre oportunități.

În partea a doua, Maroc s-a concentrat pe conservarea avantajului, efectuând schimbări tactice pentru consolidarea defensivei și a mijlocului terenului, împiedicând Argentina să găsească drumul spre gol. Sud-americanii au ratat mai multe ocazii, iar tabela a rămas nemodificată, Maroc câștigând în premieră titlul mondial la U20.

Yassir Zabiri a fost desemnat omul meciului pentru cele două goluri marcate, devenind eroul marocanilor în această finală istorică.