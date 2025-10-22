Premieră în Japonia: guvernul va avea un minister al imigrației

Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a anunțat crearea unui minister dedicat „coexistenței ordonate cu străinii”, o premieră în politica japoneză, potrivit Le Figaro. Portofoliul este condus de Kimi Onoda, 42 de ani, fostul director de campanie al premierului. Onoda este născută în Statele Unite dintr-un tată american și o mamă japoneză.

Oficial, noul minister va coordona politicile privind rezidenții străini, de la integrare și ocuparea forței de muncă până la securitate. Totuși, experții arată că mandatul poate include și supravegherea incidentelor legate de străini, precum și revizuirea legislației privind vizele, achizițiile imobiliare și permisele de conducere.

Decizia vine pe fondul unei retorici naționaliste tot mai accentuate și ca urmare a dorinței guvernului Takaichi de a controla mai strict imigrația. Japonia se confruntă cu îmbătrânirea populației și un deficit acut de forță de muncă.