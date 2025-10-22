Noul guvern al Japoniei mizează pe energia nucleară pentru a reduce inflația și dependența energetică

Sanae Takaichi l-a numit pe Ryosei Akazawa, care a fost responsabilul Japoniei în cadrul recentului acord tarifar cu Statele Unite, în funcția de ministru al Comerțului și Industriei, portofoliu care include și domeniul energiei, relatează Reuters.

Numirea indică o disponibilitate de a colabora cu Washingtonul, inclusiv în privința achizițiilor de gaze naturale lichefiate (GNL), potrivit analiștilor.

Guvernul Japoniei pregătește un pachet de achiziții ce urmează să fie prezentat președintelui american Donald Trump în timpul vizitei acestuia la Tokyo, săptămâna viitoare, pachet care include și GNL.

Noul guvern mizează pe relansarea energiei nucleare

Totuși, Akazawa a declarat miercuri că este esențial să fie maximizate sursele de energie care contribuie la securitatea energetică și la decarbonizare.

„Ne propunem să avansăm în reluarea funcționării centralelor nucleare, luând măsuri concrete pentru a obține sprijinul necesar al comunităților locale și al părților interesate”, a spus el.

Japonia a cheltuit anul trecut 10,7 trilioane yeni (71 miliarde dolari) pe importurile de GNL și cărbune, adică o zecime din costurile totale ale importurilor. Combustibilii fosili importați asigură 60–70% din producția de energie electrică a Japoniei și reprezintă o sursă de inflație care a erodat sprijinul pentru Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare.

„Premierul Takaichi va promova aproape sigur o relansare mai ambițioasă a reactoarelor nucleare. Acest lucru are drept scop reducerea prețurilor angro la energie și diminuarea dependenței de importurile de combustibil”, a declarat Henning Gloystein, director general la firma de consultanță Eurasia Group.

Înainte de dezastrul de la Fukushima din 2011, Japonia opera 54 de reactoare nucleare. Dintre cele 33 care mai pot funcționa, 14 au fost repornite.

Takaichi, o susținătoare a energiei nucleare, și-a exprimat de asemenea sprijinul pentru celulele solare pe bază de perovskit, o tehnologie pe care Japonia o poate exporta, și s-a opus proiectelor solare de mari dimensiuni, din cauza dependenței de panouri importate din China și a impactului asupra mediului.

Proiectele costisitoare de energie regenerabilă la scară largă ar putea primi mai puțin sprijin politic, susțin surse din industrie.