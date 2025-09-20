Cum vrea un candidat la funcția de prim-ministru al Japoniei vrea să combată inflația

Koizumi, considerat favorit în cursa pentru conducerea partidului de guvernământ, a declarat că Japonia trebuie să-și schimbe orientarea politicii economice de la combaterea deflației la una mai potrivită pentru o perioadă de inflație.

„Economia Japoniei se află într-o fază de tranziție de la deflație la inflație”, a declarat Koizumi într-o conferință de presă în care și-a anunțat candidatura la președinția Partidului Liberal Democrat.

„Trebuie să accelerăm creșterea salariilor într-un ritm care să depășească inflația, astfel încât consumul să devină un motor al creșterii”, a spus Koizumi, adăugând că economia va fi prioritatea sa politică.

Principalii candidați în cursă

În ceea ce privește politica monetară, Koizumi a declarat că speră ca Banca Japoniei să colaboreze strâns cu guvernul pentru a asigura stabilitatea prețurilor și o creștere economică solidă.

Koizumi și veteranul fiscal Sanae Takaichi sunt considerați principalii candidați în cursa electorală din 4 octombrie, după decizia prim-ministrului Shigeru Ishiba de a demisiona în această lună.

Următorul lider al PLD va deveni probabil prim-ministru, întrucât partidul este de departe cel mai mare din camera inferioară a parlamentului, deși PLD și-a pierdut majoritatea în ambele camere sub conducerea lui Ishiba, astfel încât acest lucru nu este garantat.

Koizumi a declarat că, dacă va deveni prim-ministru, guvernul său va elabora imediat un pachet de măsuri pentru a atenua impactul economic al creșterii prețurilor și va prezenta un buget suplimentar în cadrul unei sesiuni extraordinare a parlamentului.