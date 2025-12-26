Prima pagină » Social » Rusia dublează numărul minorilor etichetați drept teroriști și extremiști în 2025

Rusia dublează numărul minorilor etichetați drept teroriști și extremiști în 2025

În 2025, Rusia a trecut pe lista oficială a „teroriștilor și extremiștilor” un număr mult mai mare de persoane, inclusiv foarte mulți minori.
Nițu Maria
26 dec. 2025, 17:20, Social

În anul 2025, autoritățile din Rusia au mărit semnificativ numărul copiilor și adolescenților trecuți în registrul oficial al „teroriștilor și extremiștilor”.

Datele arată un număr dublu al cazurilor față de anul anterior, iar cel mai tânăr nume de pe listă aparține unui copil de doar 14 ani, scrie Kyiv Post.

Registrul este administrat de Rosfinmonitoring, instituția de stat care urmărește aceste cazuri.

În cursul acestui an, pe listă au apărut 4.018 persoane noi, cel mai mare total din ultimii șapte ani. Această evoluție vine după ce Rusia a aplicat mai strict legislația anti-extremism.

Comparativ cu anul trecut, 2024, creșterea ajunge la 26%. Dintre noile nume, 341 aparțin unor minori, potrivit publicației independente Verstka Media.

Printre cei vizați se află Timofei Mamoshkin, din regiunea Ryazan, situată în vestul Rusiei. Băiatul a împlinit 14 ani în luna septembrie și se confruntă cu acuzații de terorism, conform aceleiași surse.

Numărul minorilor sub 18 ani înscriși în registru s-a dublat față de 161 în 2024 și a fost de aproape șase ori mai mare decât în 2023, când au fost adăugați 51 de minori.

Cu toate astea, lista nu include doar tineri. În ultimul timp, autoritățile au introdus și nume cunoscute din mediul de afaceri, din zona analizei politice, dar chiar și bloggeri cunoscuți.

În luna iulie, parlamentarii ruși au adoptat o lege nouă. Aceasta prevede amenzi pentru persoanele care citesc sau caută pe internet materiale considerate de stat drept „extremiste”.

Prin această măsură, controlul asupra accesului la informație a devenit mai strict.

