Ratele românilor rămân mari, dar stabile: BNR a decis să mențină dobânda-cheie

Banca Națională a României (BNR) a anunțat luni că menține actualul nivel al politicii monetare. Dobânda de 6,5% reprezintă reperul după care băncile stabilesc costul creditelor și al depozitelor, influențând direct ratele plătite de populație.

Decizia înseamnă că ratele românilor rămân ridicate, dar stabile, iar BNR preferă prudența în fața unei inflații încă mari: „Inflația a crescut în vară până la aproape 10%, peste așteptări, însă din cauze temporare, legate de scumpirea energiei și de creșterea TVA și a accizelor”.

BNR: Efectele scumpirilor se vor diminua până în 2026

„Efectele sunt tranzitorii și se vor estompa până în 2026, când inflația ar putea coborî spre 3%”, notează Consiliul BNR. Două scumpiri importante au dus la creșterea inflației: eliminarea plafonării prețului la energie electrică, la 1 iulie 2025, și creșterea TVA și a accizelor, intrată în vigoare la 1 august 2025.

Banca Centrală estimează că procesul de reducere a inflației va începe treptat încă din ultimele luni ale acestui an, odată cu disiparea scumpirilor din energie și taxe și cu efectele măsurilor fiscale adoptate în vară.

Potrivit BNR, economia României dă semne de încetinire, iar o nouă creștere a dobânzii ar fi putut frâna și mai mult activitatea economică: „Menținerea dobânzii ajută la stabilitatea prețurilor, fără a afecta relansarea economiei”.

Inflația rămâne la aproape 10%

Rata anuală a inflației s-a menținut la 9,9% în septembrie 2025, același nivel ca în august și ușor sub estimările pieței, care indicau o creștere de peste 10%, arată datele Institutului Național de Statistică. Este cel mai ridicat nivel al inflației din ultimii doi ani, determinat în special de scumpirile la produsele nealimentare și la servicii.

În schimb, prețurile alimentelor au crescut într-un ritm mai lent. Față de luna august, prețurile de consum au urcat cu 0,36%, semn că ritmul scumpirilor s-a temperat vizibil după vârful din vară.

Dobânzile nu coboară până nu scade inflația

BNR a menținut și celelalte instrumente monetare la valorile actuale: dobânda pentru creditele acordate băncilor comerciale rămâne la 7,5%, iar cea pentru depozitele constituite la BNR, la 5,5%.

Consiliul de administrație a transmis că nu va relaxa politica monetară până când inflația nu va scădea clar, dar nici nu va înăspri condițiile, pentru a nu slăbi și mai mult economia.