Curs valutar, 24 noiembrie. Euro a fost mai ieftin. Aurul urcă ușor

Moneda europeană a fost cotată de BNR în scădere, la 5,0871 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,4086 lei, respectiv 5,4665 lei, iar lira sterlină a urcat la 5,7716 lei.
Gramul de aur a fost mai scump cu aproximativ 2,70 lei, fiind evaluat la 576,3538 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9773 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
|
Moneda
|
Simbol
|
RON
|
Euro
|
EUR
|
5,0871
|
Dolarul SUA
|
USD
|
4,4086
|
Francul elvețian
|
CHF
|
5,4665
|
Lira sterlină
|
GPB
|
5,7716
|
Gramul de aur
|
XAU
|
576,3538
|
Dolarul australian
|
AUD
|
2,8431
|
Dolarul canadian
|
CAD
|
3,1250
|
Coroana cehă
|
CZK
|
0,2103
|
Coroana daneză
|
DKK
|
0,6811
|
Lira egipteană
|
EGP
|
0,0924
|
100 Forinți maghiari
|
HUF
|
1,3295
|
100 Yeni japonezi
|
JPY
|
2,8125
|
Leul moldovenesc
|
MDL
|
0,2566
|
Coroana norvegiană
|
NOK
|
0,4306
|
Zlotul polonez
|
PLN
|
1,2020
|
Coroana suedeză
|
SEK
|
0,4621
|
Lira turcească
|
TRY
|
0,1038
|
Rubla rusească
|
RUB
|
0,0560
|
Leva bulgărească
|
BGN
|
2,6010
|
Randalul sud-african
|
ZAR
|
0,2545
|
Realul brazilian
|
BRL
|
0,8159
|
Renminbi-ul chinezesc
|
CNY
|
0,6203
|
Rupia indiană
|
INR
|
0,0495
|
100 Woni sud-coreeni
|
KRW
|
0,2984
|
Peso-ul mexican
|
MXN
|
0,2387
|
Dolarul neo-zeelandez
|
NZD
|
2,4710
|
Dinarul sârbesc
|
RSD
|
0,0433
|
Hryvna ucraineană
|
UAH
|
0,1038
|
Dirhamul Emiratelor Arabe
|
AED
|
1,2003
|
Bahtul thailandez
|
THB
|
0,1356
|
Dolarul din Hong Kong
|
HKD
|
0,5664
|
100 Rupii indoneziene
|
IDR
|
0,0264
|
Shekelul israelian
|
ILS
|
1,3444
|
100 Coroane islandeze
|
ISK
|
3,4606
|
Ringgitul malaysian
|
MIR
|
1,0645
|
Peso-ul filipinez
|
PHP
|
0,0748
|
Dolarul singaporez
|
SGD
|
3,3790
|
DST
|
XDR
|
5,9773
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.