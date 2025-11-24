Prima pagină » Economic » Curs valutar, 24 noiembrie. Euro a fost mai ieftin. Aurul urcă ușor

Curs valutar, 24 noiembrie. Euro a fost mai ieftin. Aurul urcă ușor

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 24 noiembrie 2025.
Maria Miron
24 nov. 2025, 13:24, Economic

Moneda europeană a fost cotată de BNR în scădere, la 5,0871 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,4086 lei, respectiv 5,4665 lei, iar lira sterlină a urcat la 5,7716 lei.

Gramul de aur a fost mai scump cu aproximativ 2,70 lei, fiind evaluat la 576,3538 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9773 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0871

Dolarul SUA

USD

4,4086

Francul elvețian

CHF

5,4665

Lira sterlină

GPB

5,7716

Gramul de aur

XAU

576,3538

Dolarul australian

AUD

2,8431

Dolarul canadian

CAD

3,1250

Coroana cehă

CZK

0,2103

Coroana daneză

DKK

0,6811

Lira egipteană

EGP

0,0924

100 Forinți maghiari

HUF

1,3295

100 Yeni japonezi

JPY

2,8125

Leul moldovenesc

MDL

0,2566

Coroana norvegiană

NOK

0,4306

Zlotul polonez

PLN

1,2020

Coroana suedeză

SEK

0,4621

Lira turcească

TRY

0,1038

Rubla rusească

RUB

0,0560

Leva bulgărească

BGN

2,6010

Randalul sud-african

ZAR

0,2545

Realul brazilian

BRL

0,8159

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6203

Rupia indiană

INR

0,0495

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2984

Peso-ul mexican

MXN

0,2387

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,4710

Dinarul sârbesc

RSD

0,0433

Hryvna ucraineană

UAH

0,1038

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,2003

Bahtul thailandez

THB

0,1356

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5664

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0264

Shekelul israelian

ILS

1,3444

100 Coroane islandeze

ISK

3,4606

Ringgitul malaysian

MIR

1,0645

Peso-ul filipinez

PHP

0,0748

Dolarul singaporez

SGD

3,3790

DST

XDR

5,9773

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.