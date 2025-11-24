Curs valutar, 24 noiembrie. Euro a fost mai ieftin. Aurul urcă ușor

Moneda europeană a fost cotată de BNR în scădere, la 5,0871 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,4086 lei, respectiv 5,4665 lei, iar lira sterlină a urcat la 5,7716 lei.

Gramul de aur a fost mai scump cu aproximativ 2,70 lei, fiind evaluat la 576,3538 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9773 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0871 Dolarul SUA USD 4,4086 Francul elvețian CHF 5,4665 Lira sterlină GPB 5,7716 Gramul de aur XAU 576,3538 Dolarul australian AUD 2,8431 Dolarul canadian CAD 3,1250 Coroana cehă CZK 0,2103 Coroana daneză DKK 0,6811 Lira egipteană EGP 0,0924 100 Forinți maghiari HUF 1,3295 100 Yeni japonezi JPY 2,8125 Leul moldovenesc MDL 0,2566 Coroana norvegiană NOK 0,4306 Zlotul polonez PLN 1,2020 Coroana suedeză SEK 0,4621 Lira turcească TRY 0,1038 Rubla rusească RUB 0,0560 Leva bulgărească BGN 2,6010 Randalul sud-african ZAR 0,2545 Realul brazilian BRL 0,8159 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6203 Rupia indiană INR 0,0495 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2984 Peso-ul mexican MXN 0,2387 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,4710 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1038 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2003 Bahtul thailandez THB 0,1356 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5664 100 Rupii indoneziene IDR 0,0264 Shekelul israelian ILS 1,3444 100 Coroane islandeze ISK 3,4606 Ringgitul malaysian MIR 1,0645 Peso-ul filipinez PHP 0,0748 Dolarul singaporez SGD 3,3790 DST XDR 5,9773

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.